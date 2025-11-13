Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OpenAI ने पेश किया ChatGPT 5.1, पहले मॉडल से है कई गुना ज्यादा स्मार्ट

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    OpenAI ने GPT-5.1 का अपडेटेड वर्जन जारी किया है, जो ChatGPT को और स्मार्ट बनाएगा। इसके दो वेरिएंट हैं - इंस्टेंट और थिंकिंग। इंस्टेंट मोड निर्देशों का पालन करने में बेहतर है, जबकि थिंकिंग मोड कठिन सवालों के जवाब देने में तेज है। यह सभी चैटजीपीटी मॉडल के लिए उपलब्ध होगा, मुफ्त यूजर्स को भी जल्द मिलेगा। यह नया वर्जन यूजर्स के साथ अधिक गर्मजोशी से संवाद करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई चैट मॉडल GPT-5 का अपडेटेड वर्जन GPT-5.1 रोल आउट करना शुरू कर दिया है।कंपनी का कहना है कि GPT-5.1 अपग्रेड ChatGPT को और भी स्मार्ट बना देता है, जिससे बात करना बेहद मजेदार एक्सपीरियंस ऑफर करता है। GPT-5.1 को ओपनएआई ने दो वेरिएंट - GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking में पेश किया है, जो यूजर्स के किसी सवाल का दो अलग-अलग तरीके से जवाब देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्टेंट मोड को यूजर्स के निर्देशों का पालन करने में ज्यादा सहज और बेहतर बताया जा रहा है। वहीं थिंकिंग मोड को ज्यादा स्पष्ट, तेज और कठिन सवालों के जवाब देने के लिए बेहतर माना गया है। कंपनी का कहना है कि चैटजीपीटी ऑटोमैटिक रूप से यह सलेक्ट कर लेगा कि यूजर के सवाल का जवाब किस मोड से देना है।

    ओपनएआई का दावा है कि GPT 5.1 को यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद डेवलप किया गया है। यूजर्स ऐसे वर्जन की डिमांड कर रहे थे, जिससे बात करना मजेदार हो। कंपनी का कहना है कि GPT 5.1 अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्युनिकेशन के तरीके से समय के साथ-साथ और बेहतर होता जाएगा

    ChatGPT 5.1 किसे मिलेगा एक्सेस

    ChatGPT 5.1 चैटजीपीटी के सभी मॉडल - Go, Plus, Pro के साथ-साथ बिजनेस प्लान के लिए उपलब्ध रहेगा। OpenAI ने कन्फर्म किया हैकि चैटजीपीटी के फ्री यूजर्स को भी इसका एक्सेस मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा।

    ChatGPT 5.1: GPT 5 से कितना अलग है?

    नए ChatGPT 5.1 को कई जरूरी अपग्रेड के साथ पेश किया गया है, जो यूजर्स के साथ ज्यादा गर्मजोशी के साथ कॉम्युनिकेशन करता है। कंपनी का दावा है कि यह पहले से बेहतर और तेज रिप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है।

    यह भी पढ़ें- ChatGPT में यूजर्स को जल्द मिलेगी ग्रुप चैट की सुविधा, कैसे काम करेगा नया फीचर?