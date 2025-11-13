OpenAI ने पेश किया ChatGPT 5.1, पहले मॉडल से है कई गुना ज्यादा स्मार्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई चैट मॉडल GPT-5 का अपडेटेड वर्जन GPT-5.1 रोल आउट करना शुरू कर दिया है।कंपनी का कहना है कि GPT-5.1 अपग्रेड ChatGPT को और भी स्मार्ट बना देता है, जिससे बात करना बेहद मजेदार एक्सपीरियंस ऑफर करता है। GPT-5.1 को ओपनएआई ने दो वेरिएंट - GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking में पेश किया है, जो यूजर्स के किसी सवाल का दो अलग-अलग तरीके से जवाब देता है।

इंस्टेंट मोड को यूजर्स के निर्देशों का पालन करने में ज्यादा सहज और बेहतर बताया जा रहा है। वहीं थिंकिंग मोड को ज्यादा स्पष्ट, तेज और कठिन सवालों के जवाब देने के लिए बेहतर माना गया है। कंपनी का कहना है कि चैटजीपीटी ऑटोमैटिक रूप से यह सलेक्ट कर लेगा कि यूजर के सवाल का जवाब किस मोड से देना है।

ओपनएआई का दावा है कि GPT 5.1 को यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद डेवलप किया गया है। यूजर्स ऐसे वर्जन की डिमांड कर रहे थे, जिससे बात करना मजेदार हो। कंपनी का कहना है कि GPT 5.1 अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्युनिकेशन के तरीके से समय के साथ-साथ और बेहतर होता जाएगा

ChatGPT 5.1 किसे मिलेगा एक्सेस ChatGPT 5.1 चैटजीपीटी के सभी मॉडल - Go, Plus, Pro के साथ-साथ बिजनेस प्लान के लिए उपलब्ध रहेगा। OpenAI ने कन्फर्म किया हैकि चैटजीपीटी के फ्री यूजर्स को भी इसका एक्सेस मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा।