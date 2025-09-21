नेपाल में सुशीला कार्की करेंगी कैबिनेट विस्तार, इन मंत्रियों के नाम पर बन सकती है सहमति
नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली हैं जिसमें सात नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार यह कदम जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। इससे पहले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने मंत्री कुलमन घीसिंग से मुलाकात की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी, जिसमें सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
नए मंत्रियों के विभागों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विवरण अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। यह घोषणा देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के बीच की गई है।
भारतीय राजदूत ने क्या कहा?
इससे पहले, नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सिंह दरबार स्थित मंत्रालय कार्यालय में ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्री कुलमन घीसिंग से मुलाकात की। उन्होंने नेपाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्थन की पुष्टि की।
यह नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत की निरंतर कूटनीतिक सक्रियता के अनुरूप है। घीसिंग जेन जी क्रांति के बाद गठित अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- नेपाल में Gen Z प्रदर्शनों के दौरान 72 लोगों की मौत की जांच के लिए समिति गठित, सुशीला कार्की करेंगी कैबिनेट विस्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।