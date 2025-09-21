नेपाल में सुशीला कार्की करेंगी कैबिनेट विस्तार, इन मंत्रियों के नाम पर बन सकती है सहमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी, जिसमें सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

नए मंत्रियों के विभागों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विवरण अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। यह घोषणा देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले जेन जी के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के बीच की गई है।