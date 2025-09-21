नेपाल में Gen Z प्रदर्शनों के दौरान 72 लोगों की मौत की जांच के लिए समिति गठित, सुशीला कार्की करेंगी कैबिनेट विस्तार

नेपाल की अंतरिम सरकार ने जेन जी विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है जिनमें 72 लोग मारे गए थे। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल की अंतरिम सरकार ने रविवार को जेन जी विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन प्रदर्शनों में 72 लोग मारे गए थे।गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने सिंह दरबार सचिवालय में बताया कि पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के अलावा, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ज्ञान रण शर्मा और कानूनी विशेषज्ञ बिश्वेश्वर प्रसाद भंडारी जांच आयोग के सदस्य हैं।

आयोग को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच आयोग का गठन जेन जी की प्रमुख मांगों में से एक थी। जेन जी समूह ने शनिवार को पूर्व पीएम के पी शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की भी मांग की है।