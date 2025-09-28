नेपाल के पूर्व पीएम ओली और चार अन्य पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध, पूर्व अनुमति के बिना काठमांडू छोड़ने पर रोक

नेपाल की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चार अन्य पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है क्योंकि जेन जी आंदोलन के दमन की जांच चल रही है। इस प्रतिबंध में विदेश यात्रा और अधिकारियों की अनुमति के बिना काठमांडू छोड़ने पर रोक शामिल है। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की नेतृत्व वाली जांच समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और चार अन्य पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला तब लिया गया जब जेन जी आंदोलन के दमन की जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा प्रतिबंध में विदेश यात्रा और अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना काठमांडू छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है। ओली और चार अन्य पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध विदेश यात्रा और काठमांडू छोड़ने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई सूची में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व सीडीओ छवि राज रिजाल शामिल हैं।

दरअसल, पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में पिछले सप्ताह गठित जांच समिति ने सिफारिश की थी कि कैबिनेट इन नामों पर प्रतिबंध लगाए। यह सिफारिश आठ और नौ सितंबर की घटनाओं की जांच कर रहे आयोग की ओर से आई थी, जिनकी जांच अब भी चल रही है।

हिंसक प्रदर्शन में 74 लोगों की मौत सरकार को सलाह दी गई थी कि उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाए और जब भी बुलाया जाए, आयोग के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य की जाए। इन लोगों पर जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक दमन का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 74 लोगों की मौत हो गई थी।