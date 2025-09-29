Language
    जेन जी प्रदर्शनों के दौरान भागे कैदियों में से 7,700 जेलों में वापस लौटे

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:24 AM (IST)

    नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेलों से भागे 14558 कैदियों में से 7700 या तो वापस लौट आए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जेल प्रबंधन विभाग के अनुसार झड़पों में 10 कैदियों की मौत हो गई। 6813 कैदी अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है।

    नेपाल में जेन-जी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों से भागे कैदियों में से 7,700 कैदी या तो वापस लौट आए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर यहां लाया गया है।

    जेल प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश भर के हिरासत केंद्रों से कुल 14,558 कैदी भाग गए थे।

    झड़प के दौरान हो गई थी 10 कैदियों की मौत

    सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान 10 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 7,735 कैदी अपनी-अपनी जेलों में लौट आए हैं। कुछ कैदी स्वेच्छा से लौटे हैं, जबकि अन्य को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है।

    इतने कैदी अभी भी फरार

    हालांकि, 6,813 कैदी अब भी विभिन्न जेलों से फरार हैं। सरकार ने इन कैदियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

