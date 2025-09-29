जेन जी प्रदर्शनों के दौरान भागे कैदियों में से 7,700 जेलों में वापस लौटे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों से भागे कैदियों में से 7,700 कैदी या तो वापस लौट आए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर यहां लाया गया है।

जेल प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश भर के हिरासत केंद्रों से कुल 14,558 कैदी भाग गए थे।

झड़प के दौरान हो गई थी 10 कैदियों की मौत

सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान 10 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 7,735 कैदी अपनी-अपनी जेलों में लौट आए हैं। कुछ कैदी स्वेच्छा से लौटे हैं, जबकि अन्य को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है।