अचानक हवा में पलटा विमान, जमीन पर गिरते ही हुआ राख; देखें नेपाल प्लेन क्रैश के आखिरी कुछ सेकंड का VIDEO

Video shows moment of plane crash in Nepal's Kathmandu.

18 people have died as the plane skid off the runway.#Nepal #PlaneCrash pic.twitter.com/YIviYnyz3o— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 24, 2024

पायलट कैप्टन एम आर शाक्य की बची जान

नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण (CAAN) ने विमान में सवार 19 में से 18 लोगों के मौत की पुष्टि की है। विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर पोखरा के लिए उड़ान भरा था। जानकारी के मुताबिक, इस प्लेन क्रैश में पायलट कैप्टन एम आर शाक्य की जान बच गई है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।