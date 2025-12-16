नेपाल में ओली की पार्टी आज चुनेगी नया नेतृत्व, EVM के जरिए होगा मतदान 

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    नामांकन दाखिल करते हुए केपी शर्मा ओली।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) मंगलवार को अपना नया शीर्ष नेतृत्व चुनेगी।

    यह चुनाव पार्टी के जारी 11वें महासम्मेलन के दौरान होगा, जो आंतरिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन की मांगों के बीच आयोजित किया जा रहा है। काठमांडू के भृकुटीमंडप में रविवार से शुरू हुए इस महासम्मेलन के बंद सत्र में सोमवार को पार्टी अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए।

    ईवीएम के जरिए होगा मतदान

    पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के जरिए मतदान होगा, जिसमें करीब 2,260 प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    किन नेताओं के बीच है मुकाबला?

    पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल के बीच मुकाबला है। ओली लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की कोशिश कर रहे हैं।

