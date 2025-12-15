Language
    नेपाल सरकार ने 200 और 500 रुपये के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध हटाया, इन लोगों को होगा फायदा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:55 PM (IST)

    नेपाल सरकार ने भारत के 200 और 500 रुपये के नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे नेपाल और भारत के नागरिकों को राहत मिलेगी। अब वे 100 रुपये से बड़े ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय मुद्रा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल सरकार ने भारत के 200 और 500 रुपये के नोटों पर लगा प्रतिबंध सोमवार को हटा दिया। अब नेपाल और भारत के नागरिक भारत से नेपाल जाते समय अपने साथ 100 रुपये से बड़े करेंसी नोट यानी 200 और 500 रुपये के नोट भी ले जा सकेंगे।

    

    इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय मुद्रा ले जाने पर रोक हटाई थी। नेपाल के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने बताया, कैबिनेट ने नेपाली और भारतीय नागरिकों को भारत की यात्रा करते और नेपाल लौटते समय 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट ले जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

    नेपाल की यात्रा करने वालों को होगी आसानी

    नेपाल राष्ट्र बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह निर्णय उन नेपालियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा जो चिकित्सा उपचार और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत जा रहे हैं। भारतीय पर्यटकों, जिनमें नेपाल आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल हैं को 100 रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय मुद्रा नोट ले जाने के लिए जांच और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि नेपाल में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय करेंसी नोटों पर प्रतिबंध था, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी।

    आरबीआई ने भी हटाया था प्रतिबंध

    पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य के करेंसी नोट ले जाने पर लगा प्रतिबंध हटाया था। आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल और भूटान या नेपाल और भूटान से भारत की यात्रा करते समय 100 रुपये से अधिक के भारतीय मुद्रा नोट ले जा सकता है। हालांकि इसकी सीमा 25 हजार रुपये तक है।

    गौरतलब है कि भारत ने ब्लैक मनी का पता लगाने और भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए नवंबर 2016 में 500 और एक हजार रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण करने की घोषणा की थी, जिसके बाद नेपाल ने भी अपने क्षेत्र में इन नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत-नेपाल सीमा के पास रहने वाले निवासियों ने लंबे समय से उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहे थे।

