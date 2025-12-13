नेपाल में ट्रेकिंग पर निकले भारतीय राजदूत की बिगड़ी तबीयत, पहाड़ों पर हुए बेहोश; एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव की ट्रेकिंग के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वे ट्रेकिंग के दौरान अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, नवीन श्रीवास्तव चंपादेवी इलाके में ट्रेकिंग पर गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रेकिंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उनके साथियों ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट भेजा। नेपाल प्रशासन ने इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर राजदूत को काठमांडू के ग्रांड इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

कैसे बिगड़ी तबीयत ? बताया जा रहा है कि ऊंचाई की वजह से उनको दिक्कत हुई थी। बता दें, चंपादेवी पहाड़ी समुद्र तल से करीब 2200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। रेस्क्यू में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जो लोग ऊंचाई के आदी नहीं होते हैं, उन्हें अक्सर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।