Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल में ट्रेकिंग पर निकले भारतीय राजदूत की बिगड़ी तबीयत, पहाड़ों पर हुए बेहोश; एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ट्रेकिंग के दौरान अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेपाल में ट्रेकिंग पर निकले भारतीय राजदूत की बिगड़ी तबीयत पहाड़ों पर हुए बेहोश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव की ट्रेकिंग के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वे ट्रेकिंग के दौरान अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, नवीन श्रीवास्तव चंपादेवी इलाके में ट्रेकिंग पर गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रेकिंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उनके साथियों ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट भेजा। नेपाल प्रशासन ने इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर राजदूत को काठमांडू के ग्रांड इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

    कैसे बिगड़ी तबीयत?

    बताया जा रहा है कि ऊंचाई की वजह से उनको दिक्कत हुई थी। बता दें, चंपादेवी पहाड़ी समुद्र तल से करीब 2200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। रेस्क्यू में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जो लोग ऊंचाई के आदी नहीं होते हैं, उन्हें अक्सर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

    भारतीय दूतावास के सूत्रों ने पुष्टि की है कि राजदूत नवीन श्रीवास्तव अब होश में हैं और उनकी स्थिति स्थिर है। डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है और एहतियात के तौर पर उनके कई मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। काठमांडू के राजनयिक और सरकारी हलकों ने राजदूत की रिकवरी पर राहत व्यक्त की है र नेपाल की इमरजेंसी सेवाओं की सराहना की है।

    'अगर गर्भाशय है तो महिला...', एलन मस्क के पोस्ट से हुआ विवाद; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस