'अगर गर्भाशय है तो महिला...', एलन मस्क के पोस्ट से हुआ विवाद; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार वजह है महिलाओं को लेकर उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला होने की पहचान केवल जैविक आधार पर तय होती है। मस्क के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई।
एलन मस्क ने एक्सपर लिखा, "अगर आपके पास गर्भाशय (womb) है, तो आप महिला हैं। अगर नहीं है, तो आप महिला नहीं हैं।"यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। मस्क के बयान के बाद कई लोग उनके समर्थन में आए, जबकि बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे गलत और अपमानजनक बताया।
मस्क के समर्थन में भी उतरे यूजर्स
मस्क का समर्थन करने वाले यूजर्स का कहना था कि लिंग की परिभाषा जैविक तथ्यों पर ही आधारित होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि हैरानी की बात है कि आज के समय में साफ-साफ बात भी कहनी पड़ रही है। इस पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा, 'Seriously'। कुछ समर्थकों ने इसे बेसिक बायोलॉजी बताया और कहा कि इस पर विवाद होना अपने आप में अजीब है।
If you have a womb, you are a woman.— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2025
Otherwise, you are not.
एक अन्य यूजर ने लिखा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा बुनियादी जीव विज्ञान समझाने पर भी विवाद होना, इतिहास का अजीब दौर दिखाता है।
विरोध में उठे वैज्ञानिक तर्क
वहीं, कई यूजर्स ने मस्क के बयान को जैविक रूप से गलत बताया। एक यूजर ने MRKH सिंड्रोम का उदाहरण दिया, जिसमें कुछ महिलाएं जन्म से बिना गर्भाशय या अधूरे गर्भाशय के पैदा होती हैं। आलोचकों का कहना था कि ऐसे मामलों में मस्क की परिभाषा महिलाओं को बाहर कर देती है, जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। इस बहस ने सोशल मीडिया पर महिला पहचान और जेंडर को लेकर पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी।
ट्रांसजेंडर मुद्दे पर मस्क का पुराना रुख
यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले ही एलन मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी के जेंडर ट्रांजिशन को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे एक दुखद मानसिक बीमारी बताया था। यह बयान उन्होंने एक डेमोक्रेट नेता की टिप्पणी के जवाब में दिया था, जिसने मस्क पर तंज कसा था। मस्क पहले भी जेंडर रीअसाइनमेंट और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर खुलकर विरोध जताते रहे हैं।
Correct. We’re sorry your daughter hates you, Elon. https://t.co/HeJIm5fJMS— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) December 11, 2025
इस पूरे विवाद के बीच कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का भी नाम सामने आया। न्यूसम ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वह और ज्यादा ट्रांस बच्चों को देखना चाहते हैं और खुद को LGBTQ अधिकारों का मजबूत समर्थक बताया।
बाद में न्यूसम के ऑफिस ने उस इंटरव्यू का एक क्लिप एक्सपर शेयर किया और एलन मस्क पर तंज कसते हुए लिखा, "हमें अफसोस है कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है, एलन।" इस पोस्ट के बाद एलन मस्क और गेविन न्यूसम के बीच सियासी और निजी टकराव और गहरा हो गया।
