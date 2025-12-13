Language
    पालमायरा में हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी सेना पर की गोलीबारी, कई लोग हुए घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:27 PM (IST)

    सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमायरा में शनिवार को एक हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी बलों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना पालमायरा के पास ह ...और पढ़ें

    पालमायरा में हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी सेना पर की गोलीबारी (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमायरा में शनिवार को अमेरिकी सैनिकों के दौरे के दौरान एक हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी बलों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

    सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के अनुसार, यह घटना पालमायरा के पास हुई, जिसमें दो सीरियाई सुरक्षा बलों के सदस्य और कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। सभी घायलों को हेलीकाप्टर के जरिए तानफ सैन्य बेस भेजा गया, जो इराक और जार्डन की सीमा के पास स्थित है।

    मारा गया हमलावर

    साना ने बताया कि हमलावर को मार गिराया गया। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार अवलोकन संस्था (एसओएचआर) ने कहा कि गोलीबारी में तीन लोग घायल हुए हैं और हमलावर सीरियाई सुरक्षा बल का सदस्य था।

