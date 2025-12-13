पालमायरा में हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी सेना पर की गोलीबारी, कई लोग हुए घायल
सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमायरा में शनिवार को एक हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी बलों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना पालमायरा के पास ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमायरा में शनिवार को अमेरिकी सैनिकों के दौरे के दौरान एक हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी बलों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के अनुसार, यह घटना पालमायरा के पास हुई, जिसमें दो सीरियाई सुरक्षा बलों के सदस्य और कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। सभी घायलों को हेलीकाप्टर के जरिए तानफ सैन्य बेस भेजा गया, जो इराक और जार्डन की सीमा के पास स्थित है।
मारा गया हमलावर
साना ने बताया कि हमलावर को मार गिराया गया। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार अवलोकन संस्था (एसओएचआर) ने कहा कि गोलीबारी में तीन लोग घायल हुए हैं और हमलावर सीरियाई सुरक्षा बल का सदस्य था।
ऑनलाइन क्लासेज, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम... दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बाद एक्शन में सरकार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।