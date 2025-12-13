पालमायरा में हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी सेना पर की गोलीबारी, कई लोग हुए घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमायरा में शनिवार को अमेरिकी सैनिकों के दौरे के दौरान एक हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी बलों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के अनुसार, यह घटना पालमायरा के पास हुई, जिसमें दो सीरियाई सुरक्षा बलों के सदस्य और कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। सभी घायलों को हेलीकाप्टर के जरिए तानफ सैन्य बेस भेजा गया, जो इराक और जार्डन की सीमा के पास स्थित है।