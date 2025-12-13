दिल्ली में लागू हुआ Work From Home, बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार ने दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए GRAP-4 लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। इसमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत नए जारी किए गए हैं।

इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों और दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालयों को केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। यह उपाय प्रदूषण से होने वाले वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाया गया है।