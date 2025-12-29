Language
    'नेपाल में लोकतंत्र मिटाने के लिए साजिशन हिंसक बनाया गया जेन-जी आंदोलन', पूर्व गृह मंत्री का खुलासा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने दावा किया है कि सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने जांच आयोग को बत ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेपाल जेन-जी आंदोलन साजिश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को दावा किया कि सितंबर में जेन-जी आंदोलन के दूसरे दिन हुई तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाएं देश और लोकतंत्र के खिलाफ सोची-समझी साजिश का नतीजा थीं। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में जांच आयोग में पूर्व गृहमंत्री को तलब किया था।

    बता दें कि आठ और नौ सितंबर को देश में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में युवा नीत जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मे युवा) आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस हिंसा में कुल 77 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 22 युवा भी शामिल थे।

    उच्च स्तरीय जांच आयोग के समक्ष पेश हुए पूर्व मंत्री ने दावा किया कि नौ सितंबर को पूरे देश में हुई हिंसा स्वत:स्फूर्त नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सोची-समझी साजिश थी। नेपाली कांग्रेस के नेता ने कहा कि घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था।

    उन्होंने कहा कि आठ और नौ सितंबर के प्रदर्शनों में व्यापक अंतर देखा जा सकता है क्योंकि इसमें घुसपैठ की गई और इसे हिंसक रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा कि नौ सितंबर को हुई हिंसक घटनाएं देश की एकता, सम्मान और लोकतंत्र पर हमला थीं।

    कोई भी नेपाली देशभक्त सिंह दरबार सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और राष्ट्रपति कार्यालय को आग लगाने की सोच भी नहीं सकता। दो घंटे की पूछताछ के दौरान लेखक ने आयोग को सलाह दी कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि आंदोलन में किसने घुसपैठ की और किसने नौ सितंबर के हमलों की योजना बनाई और किसने उन योजनाओं पर अमल किया।

    उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग पर गौर करने के साथ-साथ आपराधिक कृत्यों पर अलग से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेखक को बुधवार को भी आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। आयोग के प्रवक्ता बिज्ञान राज शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना होगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)