राजनीतिक पार्टी बनाएगा नेपाल का Gen Z समूह, चुनाव लड़ने के लिए रखीं ये शर्तें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के युवाओं के Gen Z समूह ने शनिवार को घोषणा की कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएगा। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि वे अगले साल होने वाले सामान्य चुनाव में तभी हिस्सा लेंगे जब उनकी कुछ मूलभूत शर्तें पूरी की जाएंगी।

नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होने हैं। यह समूह पिछले महीने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से चर्चा में आया था, जिन प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था।

किसके नेतृत्व में चल रहा है आंदोलन? यह आंदोलन मिराज धुंगान के नेतृत्व में चल रहा है। उन्होंने काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि युवाओं को एकजुट करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय करने के लिए पार्टी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य एजेंडा सीधे जनता द्वारा चुनी जाने वाली कार्यपालिका व्यवस्था और विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देना होगा।

साथ ही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए नागरिकों की अगुवाई में जांच समिति बनाई जानी चाहिए और आर्थिक सुधार की स्पष्ट नीति लाई जानी चाहिए। धुंगाना ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सरकारें इस गंभीर समस्या को सुलझाने में नाकाम रहीं।