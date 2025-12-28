नेपाल में काठमांडू के मेयर बालेन शाह आरएसपी के पीएम उम्मीदवार, मार्च 2026 में होंगे चुनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की भंग हो चुकी प्रतिनिधि सभा में चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी), आगामी संसदीय चुनावों में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह को देश के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी। आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने और शाह ने रविवार सुबह लंबी बातचीत के बाद एक समझौते पर सहमति जताई।

समझौते के तहत, दोनों पक्ष आरएसपी के बैनर तले एक राजनीतिक दल के रूप में एकजुट होने और दोनों नेताओं के बीच सत्ता साझा करने पर सहमत हुए हैं।

सात सूत्री समझौते के अनुसार, लामिछाने आरएसपी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि शाह आगामी विधानसभा चुनाव के बाद संसदीय दल के नेता और पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे।

अगले वर्ष पांच मार्च को होने वाले चुनावों से पहले दोनों पक्ष हाल के दिनों में गहन चर्चा में लगे हुए थे, जिसका उद्देश्य स्थापित राजनीतिक दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना था। दोनों पक्षों ने इस समझौते को व्यापक राजनीतिक एकता की दिशा में एक कदम बताया।