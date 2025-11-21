नेपाल में आम चुनावों के दौरान सेना की तैनाती की सिफारिश, कई हिस्सों से हटा कर्फ्यू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पांच मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना तैनात करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) ने गुरुवार को देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद यह सलाह दी।

रक्षा सचिव सुमन राज आर्यल और एनएससी के सदस्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से ये सिफारिश की गई है।गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों को भेज दिया है।

क्या है योजना ? इस योजना के तहत, प्रत्येक जिला अपनी सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच विभाग को तैनात करेगा। इस बीच, भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बारा जिले के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को कफ्र्यू हटा लिया गया और सामान्य स्थिति लौट आई।