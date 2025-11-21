Language
    Video: दुबई एयर शो के दौरान फाइटर जेट तेजस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो में भारतीय एचएएल तेजस विमान प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोपहर करीब 2:10 बजे हुई इस घटना के बाद हवाई अड्डे पर काला धुआं छा गया। मौके पर मौजूद दर्शक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, इस हादसे को देखकर स्तब्ध रह गए।

    दुबई एयरशो में तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठता दिखा।

    प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के मुताबिक यह दुर्घटना स्थानीय समयानुार दोपहर करीब 2:10 बजे हुई। तेजस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एक सिंगल-सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है।

    क्या है पायलट की स्थिति?

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दुबई मीडिया कार्यालय के हवाले से बताया कि दुबई एयर शो में भारतीय जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हो गई है। बता दें, दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में से एक है और इस सप्ताह इसमें कई बड़े अरबों डॉलर के विमान सौदे भी हुए हैं।

    Video: दुबई एयर शो को दौरान तेजस क्रैश।#Tejascrash #Tejas #Dubai pic.twitter.com/OfTL2s7BWB

    यह घटना तेजस से जुड़े दो साल में दूसरे हादसे के रूप में दर्ज हुई है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था, जो 2001 में पहले टेस्ट फ्लाइट के बाद उसका पहला बड़ा हादसा था। उस घटना में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था।

    तेजस की खासियत और सुरक्षा फीचर

    तेजस 4.5-जनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट विमान है, जो एयर-डिफेंस, हमला मिशन और नजदीकी लड़ाई जैसे कामों के लिए बनाया गया है। यह अपने हल्के और छोटे डिजाइन के लिए भी जाना जाता है।

    इस विमान की एक बड़ी खासियत है इसका Martin-Baker zero-zero ejection seat। यह सीट पायलट को जीरो स्पीड और जीरो ऊंचाई पर भी सुरक्षित इजेक्ट होने की क्षमता देती है, जैसे टेकऑफ, लैंडिंग या लो-लेवल उड़ान के समय। इसमें खास सिस्टम होता है जो कैनोपी को उड़ाकर पायलट को तेजी से बाहर निकालता है और पैराशूट खोलकर उसे सुरक्षित नीचे उतरने में मदद करता है।

