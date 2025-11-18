नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने कराया रजिस्ट्रेशन, चुनाव चिन्ह के रूप में मिला लाल गुलाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में एक दशक तक चले सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक गुट ने मंगलवार को चुनाव आयोग में अपना नाम आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया और चुनाव चिन्ह के रूप में लाल गुलाब प्राप्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व माओवादी गोरिल्ला नेता बिक्रम चंद ''बिप्लव'' ने माओवादी पार्टी के सुप्रीमो पुष्प कमल दहल ''प्रचंड'' के 2006 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पार्टी के इस गुट को एक दशक से अधिक समय तक भूमिगत रखा। बिप्लव के नेतृत्व वाला गुट 2020 में सरकार के साथ शांति समझौता करने के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुआ।

बिप्लव ने क्या कहा? अपनी पार्टी का पंजीकरण कराने के बाद चुनाव आयोग के परिसर में बिप्लव ने एक गुलाब पकड़े हुए कहा कि उनकी पार्टी ''अब 5 मार्च को होने वाले आगामी आम चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार है।''