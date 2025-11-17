Language
    नेपाल में आम चुनाव का कार्यक्रम जारी, 20 जनवरी को नामांकन; 5 मार्च को होनी है वोटिंग

    Mon, 17 Nov 2025

    नेपाल निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उम्मीदवार 20 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त होगा।

    नेपाल में 5 मार्च को डाले जाएंगे वोट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने पांच मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया। उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक नामांकन दाखिल करना होगा।

    उम्मीदवारों की सूची उसी दिन शाम पांच बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का समय 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित है।

    23 जनवरी को प्रकाशित होगी उम्मीदवारों की लिस्ट

    अगले दिन उम्मीदवारों की सत्यापित सूची प्रकाशित की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 23 जनवरी को दोपहर एक बजे तक ऐसा कर सकते हैं।

    इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन दोपहर तीन बजे के भीतर प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जाएगा। चुनाव पांच मार्च को होंगे। मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे समाप्त होगा।

    ओली ने कहा, संसद की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

    अपदस्थ प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मा‌र्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए दबाव बनाने हेतु देशभर में जन प्रदर्शन जारी रखेगी।

    भक्तपुर जिले में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ओली ने कहा कि हमने जन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह रुकेगा नहीं। और मजबूत ही होगा। 12 सितंबर को जेन जी आंदोलन द्वारा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सदन भंग कर दिया गया था।