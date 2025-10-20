Language
    कुत्तों के लिए भी दीवाली: नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बलों ने कुकुर तिहार मनाया, पहनाई माला और दिया सम्मान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    दीवाली के अवसर पर, जहां दुनिया दीये जलाती है, वहीं नेपाल में कुकुर तिहार मनाया जाता है। नेपाल पुलिस ने अपने सर्विस डॉग्स को सम्मानित किया। कुत्तों को माला पहनाई गई, सिंदूर लगाया गया और विशेष भोजन दिया गया। कुकुर तिहार कुत्तों को समर्पित है, जिन्हें यमराज का दूत माना जाता है। यह त्योहार कुत्तों और इंसानों के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है।

    Hero Image

    कुत्तों के सम्मान का त्योहार- कुकर तिहार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में दीये जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और परिवार के साथ मिलकर दीवाली मनाते हैं, वहीं नेपाल में एक अलग तरह की की दीवाली मनाई जाती है, जहां पर कुत्तों की पूजा होती है।

    नेपाल पुलिस ने सोमवार को कुकुर तिहार मनाया, जिसमें अपने सर्विस डॉग्स को माला, सिंदूर और खास खाना देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कैनाइन डिवीजन में हुए एक समारोह के दौरान, हैंडलर्स ने रस्में निभाईं और सर्विस डॉग्स की बात मानने और अनुशासन दिखाने का प्रदर्शन किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉग्स को मेडल और इनाम दिए गए।

    क्या है कुकुर तिहार?

    घरों, मंदिरों और पुलिस स्टेशनों में आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों को कुकुर तिहार के लिए गेंदे की माला और लाल टीका लगाया जाता है, यह दिन पूरी तरह से इंसानियत के सबसे पुराने साथी के सम्मान के लिए समर्पित है।

    नेपाल में दिवाली के पांच दिनों के त्योहार तिहार में दूसरा दिन सबसे अलग होता है। यह इंसानों और कुत्तों के बीच के रिश्ते का जश्न है। कुकुर तिहार कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें मौत के देवता यमराज का पवित्र दूत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, दो दिव्य कुत्ते, श्याम और सदल, परलोक के दरवाजे की रखवाली करते हैं।

    क्या है मान्यता?

    माना जाता है कि वे आत्माओं को उनकी आखिरी यात्रा में गाइड करते हैं और जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं। यह विश्वास कि कुत्ते सिर्फ वफादार साथी ही नहीं बल्कि दिव्य प्राणी भी हैं, आज भी त्योहार की भावना को बनाए रखता है।

    परिवार अपने मेहमानों के लिए गर्म दूध, अंडे और मीट के कटोरे तैयार करते हैं। कुछ लोग सेल रोटी (एक पारंपरिक नेपाली चावल का डोनट) देते हैं, जबकि दूसरे बिस्किट और मिठाइयां शेयर करते हैं।

