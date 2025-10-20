कुत्तों के लिए भी दीवाली: नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बलों ने कुकुर तिहार मनाया, पहनाई माला और दिया सम्मान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में दीये जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और परिवार के साथ मिलकर दीवाली मनाते हैं, वहीं नेपाल में एक अलग तरह की की दीवाली मनाई जाती है, जहां पर कुत्तों की पूजा होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेपाल पुलिस ने सोमवार को कुकुर तिहार मनाया, जिसमें अपने सर्विस डॉग्स को माला, सिंदूर और खास खाना देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कैनाइन डिवीजन में हुए एक समारोह के दौरान, हैंडलर्स ने रस्में निभाईं और सर्विस डॉग्स की बात मानने और अनुशासन दिखाने का प्रदर्शन किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉग्स को मेडल और इनाम दिए गए।

क्या है कुकुर तिहार? घरों, मंदिरों और पुलिस स्टेशनों में आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों को कुकुर तिहार के लिए गेंदे की माला और लाल टीका लगाया जाता है, यह दिन पूरी तरह से इंसानियत के सबसे पुराने साथी के सम्मान के लिए समर्पित है।

नेपाल में दिवाली के पांच दिनों के त्योहार तिहार में दूसरा दिन सबसे अलग होता है। यह इंसानों और कुत्तों के बीच के रिश्ते का जश्न है। कुकुर तिहार कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें मौत के देवता यमराज का पवित्र दूत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, दो दिव्य कुत्ते, श्याम और सदल, परलोक के दरवाजे की रखवाली करते हैं।