म्यांमार चुनाव: सैन्य समर्थित यूएसडीपी को शुरुआती बढ़त, विपक्ष ने किया बहिष्कार
म्यांमार में सेना द्वारा कराए जा रहे आम चुनाव के पहले चरण के शुरुआती नतीजों में सैन्य समर्थित यूनियन सालिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को बढ़ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में सेना द्वारा कराए जा रहे आम चुनाव के पहले चरण के शुरुआती नतीजों में सैन्य समर्थित यूनियन सालिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि सभी सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं और परिणाम आंशिक हैं।
सैन्य नियुक्त चुनाव आयोग के अनुसार, 28 दिसंबर को हुए पहले चरण में करीब 52 प्रतिशत मतदान हुआ। अब तक घोषित नतीजों में निचले सदन की कुछ सीटों पर यूएसडीपी आगे है। राजधानी नेपीता में पार्टी प्रमुख और पूर्व जनरल खिन यी ने जीत दर्ज की है।
विपक्षी समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और इसे न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया है। कई प्रमुख दल चुनावी दौड़ से बाहर हैं, जबकि दर्जनों क्षेत्रों में संघर्ष के कारण मतदान ही नहीं हो सका।
चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं, लेकिन सैन्य शासन और 25 प्रतिशत सीटों के सेना के लिए आरक्षण के चलते नतीजों पर पहले से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।