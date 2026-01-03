म्यांमार चुनाव: सैन्य समर्थित यूएसडीपी को शुरुआती बढ़त, विपक्ष ने किया बहिष्कार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में सेना द्वारा कराए जा रहे आम चुनाव के पहले चरण के शुरुआती नतीजों में सैन्य समर्थित यूनियन सालिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि सभी सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं और परिणाम आंशिक हैं।

सैन्य नियुक्त चुनाव आयोग के अनुसार, 28 दिसंबर को हुए पहले चरण में करीब 52 प्रतिशत मतदान हुआ। अब तक घोषित नतीजों में निचले सदन की कुछ सीटों पर यूएसडीपी आगे है। राजधानी नेपीता में पार्टी प्रमुख और पूर्व जनरल खिन यी ने जीत दर्ज की है।