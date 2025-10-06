Language
    माउंट एवरेस्ट: एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान में फंसे 137 पर्वतारोही बचाए गए, एक की मौत

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    तिब्बती ढलानों पर बर्फीले तूफान में फंसे 137 पर्वतारोहियों को बचाया गया है जबकि एक की मौत हो गई। लापता लोगों की तलाश जारी है। भारी बर्फबारी के कारण लाओहुगो क्षेत्र में पर्वतारोही फंसे थे। नेपाली सेना ने लांगटांग से 12 पर्वतारोहियों को बचाया। अफगानिस्तान में बाढ़ से 721 परिवार प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में बारिश से चार की मौत हो गई है।

    एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान में फंसे 137 पर्वतारोही बचाए गए (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माउंट एवरेस्ट की तिब्बती ढलानों पर आए बर्फीले तूफान में फंसे कई पर्वतारोहियों में से 137 को बचा लिया गया है। हालांकि, एक की मौत हो गई। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि एक 41 वर्षीय पुरुष पर्वतारोही की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई।

    बड़ी संख्या में पर्वतारोही हैबेई तिब्बती स्वायत्त प्रान्त के मेनयुआन हुई स्वायत्त काउंटी के लाओहुगो क्षेत्र की ओर गए थे। किलियन पर्वतों में स्थित लाओहुगो क्षेत्र की औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है। यहां अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और लगातार जारी है।

    फंसे हुए पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खोज अभियान चलाने के लिए 300 से अधिक लोगों को लगाया गया। घोड़ों और मध्यम आकार के ड्रोनों का इस्तेमाल करने वाली 10 से अधिक टीमें भी तैनात की गईं। खोज और बचाव कार्य जारी हैं, क्योंकि कुछ पर्वतारोही अब भी लापता हैं। रविवार को बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर पहाड़ के चीनी हिस्से में कर्मा घाटी में 1,000 से अधिक पर्वतारोही फंसे हुए हैं।

    नेपाली सेना ने लांगटांग से 12 पर्वतारोही को बचाया

    नेपाली सेना ने सोमवार को लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण लांगटांग क्षेत्र में फंसे 12 पर्वतारोही को बचा लिया है। सभी को रसुवा के स्याफ्रूबेसी लाया गया है। हालांकि, बे¨रग खोला नदी में बह गए चार लोगों का पता नहीं चल सका है।

    अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से 721 परिवार प्रभावित

    एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के काबुल, लघमन और कपिसा प्रांतों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 721 परिवार प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के प्रवक्ता मोहम्मद यूनुस हमद के अनुसार, कई रिहायशी घर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं, जबकि 1,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि में बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण फल उत्पादकों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

    पाकिस्तान में भारी बारिश से चार की मौत, 28 घायल

    आइएएनएस के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया है। दीवार गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में रावलपिंडी, मुर्री, गल्यात, अटक, लाहौर, झेलम, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला सहित अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अधिकारियों ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। लोगों घर के अंदर रहने और बाहर न जाने का आग्रह किया गया है।

