    नेपाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में 10 लाख से अधिक नए वोटर जुड़े

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:56 AM (IST)

    नेपाल में आगामी आम चुनाव से पहले मतदाता सूची में 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे ने बताया कि नए ...और पढ़ें

    नेपाल चुनाव को लेकर नया अपडेट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले मतदाता सूची में 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे ने बताया कि नए चुनाव की घोषणा के बाद देशभर से कुल 10,16,754 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है।

    उन्होंने यह जानकारी काठमांडू स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान दी।आयोग के अनुसार, वर्ष 2022 में हुए पिछले आम चुनाव में कुल एक करोड़ 81 लाख 68 हजार पंजीकृत मतदाता थे। नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 दिसंबर को किया जाएगा।

    कितनी है राजनीतिक दलों की संख्या?

    इस बीच, प्रतिनिधि सभा चुनाव में भाग लेने के लिए निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या भी बढ़कर 114 हो गई है, जबकि 2022 के चुनाव में 87 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था।

