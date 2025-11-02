मेक्सिको के सुपरमार्केट में भयानक विस्फोट, बच्चों समेत 23 की मौत; 11 से ज्यादा घायल
मेक्सिको के हर्मोसिलो शहर में वाल्डो स्टोर में हुए भीषण विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 11 लोग घायल हुए हैं। सोनोरा के गवर्नर ने पारदर्शी जांच का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, विस्फोट का कारण बिजली की खराबी हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको के हर्मोसिलो शहर में शनिवार को वाल्डो स्टोर में हुए भीषण विस्फोट ने कम से कम 23 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए। इन लोगों को शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।
पारदर्शी जांच का आदेश
सोनोरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने वीडियो संदेश में कहा कि मृतकों में कई नाबालिग हैं। उन्होंने पारदर्शी जांच का आदेश दिया है ताकि विस्फोट का कारण पता चल सके और जिम्मेदारों को सजा मिले।
उन्होंने कहा, "कोई भी इस दर्द को अकेले नहीं झेलेगा। आपातकालीन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने शुरुआत से ही पेशेवराना तरीके से काम किया और कई जानें बचाईं।"
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोनोरा के गवर्नर से संपर्क कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ने गृह सचिव रोजा इसेला रोड्रिगेज को निर्देश दिया कि वे सहायता टीम भेजें, जो परिवारों और घायलों की मदद करेगी।
क्या थी विस्फोट की वजह?
स्थानीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कोई हमला या हिंसक घटना नहीं थी। शहर के दमकल विभाग प्रमुख ने कहा कि यह जांचा जा रहा है कि वास्तव में विस्फोट हुआ भी या नहीं। सोनोरा के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कई मौतें जहरीली गैस सांस लेने से हुईं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आग को बिजली की खराबी से जोड़ा गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्टोर के अंदर लगा एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर इस हादसे की वजह हो सकता है। सोनोरा अभियोजन कार्यालय ने बयान में कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह दुर्घटना थी। जांच इसी दिशा में चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।