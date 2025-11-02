डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको के हर्मोसिलो शहर में शनिवार को वाल्डो स्टोर में हुए भीषण विस्फोट ने कम से कम 23 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए। इन लोगों को शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पारदर्शी जांच का आदेश सोनोरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने वीडियो संदेश में कहा कि मृतकों में कई नाबालिग हैं। उन्होंने पारदर्शी जांच का आदेश दिया है ताकि विस्फोट का कारण पता चल सके और जिम्मेदारों को सजा मिले।

उन्होंने कहा, "कोई भी इस दर्द को अकेले नहीं झेलेगा। आपातकालीन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने शुरुआत से ही पेशेवराना तरीके से काम किया और कई जानें बचाईं।" मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोनोरा के गवर्नर से संपर्क कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ने गृह सचिव रोजा इसेला रोड्रिगेज को निर्देश दिया कि वे सहायता टीम भेजें, जो परिवारों और घायलों की मदद करेगी।

क्या थी विस्फोट की वजह? स्थानीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कोई हमला या हिंसक घटना नहीं थी। शहर के दमकल विभाग प्रमुख ने कहा कि यह जांचा जा रहा है कि वास्तव में विस्फोट हुआ भी या नहीं। सोनोरा के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कई मौतें जहरीली गैस सांस लेने से हुईं।