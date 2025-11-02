डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में शनिवार देर शाम एक ट्रेन में चाकू से कई लोगों पर हमला किया गया। ब्रिटेन की पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से नौ की हालत गंभीर है। इस घटना में पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वे बचने के लिए शौचालयों में छिप गए और कुछ लोग भागने की कोशिश में दूसरों के पैरों तले कुचल दिए गए। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के अनुसार, जिस रूट पर चाकूबाजी की घटना हुई है वो अक्सर यात्रियों से भरा रहता है। ट्रेन उत्तर-पूर्व में डोनकास्टर से लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन तक चल रही थी। इसी दौरान स्थानीय समयानुसार शाम 7.30 बजे ट्रेन के पीटरबरो स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद सामूहिक चाकूबाजी की घटना घटी।



हर जगह खून था... एक चश्‍मदीद ने बताया कि उसने एक आदमी को बड़े चाकू के साथ देखा था और कहा कि "हर जगह खून फैला हुआ था।" बचने के लिए शौचालयों में छिप गए और कुछ लोग भागने की कोशिश में दूसरों के पैरों तले कुचल दिए गए। मैंने कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुना, 'हम तुमसे प्यार करते हैं।



एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने स्काई न्यूज को बताया कि उसने एक पीड़ित को गाड़ी से उतरते हुए यह कहते हुए देखा, "उनके पास चाकू है; मुझे चाकू मारा गया है। एक तीसरे गवाह ने बीबीसी को बताया कि उसने शुरुआत में लोगों को चिल्लाते हुए सुना, भागो, भागो, एक आदमी सचमुच सबको चाकू मार रहा है।"

जांच शुरू परिवहन पुलिस ने कहा कि आतंकवाद निरोधी पुलिस उनकी जांच में सहयोग कर रही है, जबकि वह घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने का काम कर रही है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुख्य अधीक्षक क्रिस केसी ने बताया कि हम यह पता लगाने के लिए तत्काल जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है और आगे कुछ भी पुष्टि करने की स्थिति में आने में कुछ समय लग सकता है।