Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रिटेन में चलती ट्रेन में मच गई चीख पुकार, कई यात्रियों को चाकू से हमला; दो लोग गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:53 AM (IST)

    ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया, हालांकि कितने लोग इस हमले घायल हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने शनिवार शाम को ट्रेन को रोककर इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्रिटेन में चलती ट्रेन में कई यात्रियों को चाकू से हमला (फोटो- रॉयटर)

    पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया, हालांकि कितने लोग इस हमले घायल हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने शनिवार शाम को ट्रेन को रोककर इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला

    स्थानीय पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारी हंटिंगडन में ट्रेन को रोकने और घायलों को अस्पताल ले जाने के बाद ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैम्ब्रिजशायर कांस्टेबुलरी ने एक बयान में कहा कि हमें शाम 7:39 बजे (स्थानीय समयानुसार) सूचना मिली कि ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया है।

    पुलिस ने कहा कि सशस्त्र अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को हंटिंगडन में रोका गया, जहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है।

    ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घटना की निंदा की

    ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया पर इस भयावह घटना की निंदा की और लोगों से पुलिस की सलाह मानने का आग्रह किया। स्टार्मर ने कहा कि हंटिंगडन के पास एक ट्रेन में हुई भयावह घटना बेहद चिंताजनक है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं, और आपातकालीन सेवाओं को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।