ब्रिटेन में चलती ट्रेन में मच गई चीख पुकार, कई यात्रियों को चाकू से हमला; दो लोग गिरफ्तार

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया, हालांकि कितने लोग इस हमले घायल हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने शनिवार शाम को ट्रेन को रोककर इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला स्थानीय पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारी हंटिंगडन में ट्रेन को रोकने और घायलों को अस्पताल ले जाने के बाद ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैम्ब्रिजशायर कांस्टेबुलरी ने एक बयान में कहा कि हमें शाम 7:39 बजे (स्थानीय समयानुसार) सूचना मिली कि ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया है।