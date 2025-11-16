नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने काटा 'बवाल', राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़

Language
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    Mexico Protest: नेपाल के जेन-जी प्रदर्शन के बाद अब मेक्सिको में हजारों जेन-जी ड्रग हिंसा और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मेयर कार्लोस मंजो की हत्या जैसी घटनाओं ने उनके गुस्से को भड़काया है। नेशनल पैलेस के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं। राष्ट्रपति शीनबाम इसे अशांति फैलाने का प्रयास मानती हैं।  

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में जेन-जी प्रदर्शन ने दुनियाभर में सूर्खियां बटोरीं थीं। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। प्रधानमंत्री का घर फूंकने से लेकर पूरे देश में जमकर तबाही मचाई गई। नेपाल में जेन-जी आंदोलन की आग अभी शांत ही हुई थी कि एक और देश में जेन-जी सड़कों पर उतर आया है।

    मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों जेन-जी का प्रदर्शन (Mexico Protest) देखने को मिल रहा है। सभी ड्रग हिंसा समेत राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

    लोगों ने लगाए नारे

    राष्ट्रपति शीनबाम ने अक्टूबर 2024 में देश की सत्ता संभाली थी। हालांकि, शीनबाम की सुरक्षा नीतियों की पूरे देश में आलोचना हो रही है। मेक्सिको सिटी में कई हाई प्रोफाइल मर्डर की खबरें सामने आईं हैं। ऐसे में जेन-जी ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एफपी की रिपोर्ट के अनुसार, लोग "हम सब कार्लोस मंजो हैं" और जापानी मंगा "वन पीस" का बैनर लेकर सड़कों पर तर आए हैं।

    सभी प्रदर्शनकारी मेक्सिको सिटी में नेशनल पैलेस के सामने इक्ट्ठा हुए। राष्ट्रपति शीनबाम भी यहीं रहती हैं। गुस्से में आकर लोगों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे कई उपकरणों को भी तोड़ दिया है। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा भीड़ पर पानी की बौछारें भी मारी गईं। मगर, जेन-जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।

    कौन थे कार्लोस मंजो?

    बता दें कि कार्लोस मंजो, मिचोआकन के मेयर थे। मंजो ने शहर में ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया था। मगर, उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मेक्सिको सिटी में जेन-जी का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि, राष्ट्रपति शीनबाम का कहना है कि देश में अशांति फैलाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके लिए भारी संख्या में पैसे खर्च हुए हैं।

