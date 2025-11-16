धरती से सूरज का ऐसा रूप देखा है कभी? इंटरनेट पर वायरल फोटो देखकर बढ़ी यूजर्स की धड़कन

यूजर्स ने दिए रिएक्शन

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत करार दिया है। फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि हमें मानव युक्त कला का समर्थन करना चाहिए। यह कितना सुंदर है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "यह कितना शानदार है। इसे खींचने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। मुबारक हो।"

तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, "मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर ढेर सारी तस्वीरें खींचने के बाद आपके पास आइडिया खत्म हो जाए और तब आप ऐसी तस्वीर खींच लें। मजा आ गया।"