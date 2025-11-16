धरती से सूरज का ऐसा रूप देखा है कभी? इंटरनेट पर वायरल फोटो देखकर बढ़ी यूजर्स की धड़कन
अमेरिकी फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने स्काई डाइविंग की एक अद्भुत तस्वीर खींची है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। गेब्रियल ब्राउन नामक एक स्काईडाइवर ने 1,070 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई, जिसे मैकार्थी ने कैमरे में कैद किया। इस तस्वीर को 'द फॉल ऑफ इकारस' नाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहा जा रहा है।
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने स्काई डाइविंग की चौंकाने वाली फोटो खींची है। इस फोटो ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। इसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। फोटोग्राफिर का नाम एंड्रयू मैकार्थी है। यह फोटो 8 नवंबर को एक रेगिस्तान में ली गई।
गेब्रियल ब्राउन नामक एक स्काईडाइवर ने 3,500 फीट (लगभग 1,070 मीटर) की ऊंचाई से छलांग लगा दी। इसी दौरान मैकार्थी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मगर, तस्वीर देखने के बाद मैकार्थी खुद हैरान रह गए और उन्होंने यह फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।
"द फॉल ऑफ इकारस"
माकार्थी ने इस फोटो को "द फॉल ऑफ इकारस" का नाम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक अवास्तविक पल, जिसे कई चुनौतियों के बाद कैमरे में कैद किया गया। इसे द फॉल ऑफ इकारस (इकारस का पतन) कहते हैं। यह फाइन आर्ट प्रिटं का भी उदाहरण बन सकती है।"
Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive.— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025
This might be the first photo of it's kind in existence. See a video of this moment in the reply 👇 pic.twitter.com/mkjfavuVsZ
यूजर्स ने दिए रिएक्शन
यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत करार दिया है। फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि हमें मानव युक्त कला का समर्थन करना चाहिए। यह कितना सुंदर है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "यह कितना शानदार है। इसे खींचने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। मुबारक हो।"
तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, "मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर ढेर सारी तस्वीरें खींचने के बाद आपके पास आइडिया खत्म हो जाए और तब आप ऐसी तस्वीर खींच लें। मजा आ गया।"
ISS से आई थी ऐसी ही तस्वीर
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की फोटो वायरल हो रही है। इसी साल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। इस फोटो में ISS सूरज के बीच में नजर आ रहा था, साथ ही सौर्य ऊर्जा को भी तस्वीर में बखूबी देखा जा सकता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।