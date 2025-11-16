Language
    धरती से सूरज का ऐसा रूप देखा है कभी? इंटरनेट पर वायरल फोटो देखकर बढ़ी यूजर्स की धड़कन

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    अमेरिकी फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने स्काई डाइविंग की एक अद्भुत तस्वीर खींची है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। गेब्रियल ब्राउन नामक एक स्काईडाइवर ने 1,070 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई, जिसे मैकार्थी ने कैमरे में कैद किया। इस तस्वीर को 'द फॉल ऑफ इकारस' नाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहा जा रहा है।

    सूरज के सामने स्काई डाइविंग करते व्यक्ति की तस्वीर वायरल। फोटो - X/@AJamesMcCarthy

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने स्काई डाइविंग की चौंकाने वाली फोटो खींची है। इस फोटो ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। इसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। फोटोग्राफिर का नाम एंड्रयू मैकार्थी है। यह फोटो 8 नवंबर को एक रेगिस्तान में ली गई।

    गेब्रियल ब्राउन नामक एक स्काईडाइवर ने 3,500 फीट (लगभग 1,070 मीटर) की ऊंचाई से छलांग लगा दी। इसी दौरान मैकार्थी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मगर, तस्वीर देखने के बाद मैकार्थी खुद हैरान रह गए और उन्होंने यह फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

    "द फॉल ऑफ इकारस"

    माकार्थी ने इस फोटो को "द फॉल ऑफ इकारस" का नाम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक अवास्तविक पल, जिसे कई चुनौतियों के बाद कैमरे में कैद किया गया। इसे द फॉल ऑफ इकारस (इकारस का पतन) कहते हैं। यह फाइन आर्ट प्रिटं का भी उदाहरण बन सकती है।"

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत करार दिया है। फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि हमें मानव युक्त कला का समर्थन करना चाहिए। यह कितना सुंदर है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "यह कितना शानदार है। इसे खींचने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। मुबारक हो।"

    तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, "मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर ढेर सारी तस्वीरें खींचने के बाद आपके पास आइडिया खत्म हो जाए और तब आप ऐसी तस्वीर खींच लें। मजा आ गया।"

    ISS से आई थी ऐसी ही तस्वीर

    हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की फोटो वायरल हो रही है। इसी साल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। इस फोटो में ISS सूरज के बीच में नजर आ रहा था, साथ ही सौर्य ऊर्जा को भी तस्वीर में बखूबी देखा जा सकता था।

