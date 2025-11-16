Language
    अर्जेंटीना के इंडस्ट्रियल पार्क में लगी भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, 22 घायल 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक क्षेत्र में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई। इस घटना में कम से कम 22 लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारण औद्योगिक पार्क में आग की लपटें और धुएँ का गुबार देखा गया। अग्निशमन दल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, और विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    अर्जेंटीना में लगी भीषण आग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे एजेइजा शहर में भीषण आग लग गई और कम से कम 22 लोग घायल हो गए। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।

    उन्होंने बताया कि देर रात हुए इस विस्फोट से औद्योगिक पार्क के ऊपर आग की लपटें और धुएँ का घना गुबार उठ गया, जिसके कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई।

    विस्फोट होने के कारण का नहीं चल पाया पता

    एजेइजा के मेयर गैस्टन ग्रैनडोस ने स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि "विभिन्न कारखानों में विस्फोट और आग लगने की घटनाएं बहुत बड़ी हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अग्निशमन दल आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शुरुआती विस्फोट का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    मेयर ग्रैनडोस ने स्थानीय मीडिया को बताया कि प्रभावित इकाइयों में से एक रासायनिक संयंत्र था जहां गोदामों में आग लगी थी, जबकि दूसरी एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी, जिससे जहरीले उत्सर्जन की आशंका बढ़ गई है।

    सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में आसमान में उठती आग की लपटें और परिसर से घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोटों और उसके बाद लगी आग से पांच कारखाने प्रभावित हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि औद्योगिक पार्क की कई इमारतें आग की चपेट में आईं, जिससे खतरनाक पदार्थों की मौजूदगी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

    अधिकारियों ने दी इस बात की चेतावनी

    अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में टायर निर्माताओं और रासायनिक उत्पाद कारखानों सहित कई विनिर्माण इकाइयां हैं। ब्यूनस आयर्स प्रांत के नागरिक सुरक्षा निदेशक फैबियन गार्सिया ने इसे एक बड़ी आग बताया और चेतावनी दी कि यह "लंबी आग" होगी, जिससे संकेत मिलता है कि अग्निशमन अभियान लंबे समय तक जारी रह सकता है।

    उड़ानों पर भी पड़ा असर

    आग और धुएँ के कारण आसपास की दृश्यता बहुत कम हो गई, जिससे अर्जेंटीना के मुख्य अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार, मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हो गया। विस्फोट और आग के बाद खराब मौसम और दृश्यता के कारण कई उड़ानों में देरी हुई या उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।

