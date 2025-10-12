मेक्सिको में बारिश से 'त्राहिमाम', बाढ़ से 41 की मौत; तेज बहाव में कई लापता
Mexico Floods: मेक्सिको में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिससे गलियों में 12 फीट तक पानी भर गया है। इस आपदा में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। बाढ़ के तेज बहाव में कई कारें बह गईं और इमारतें ढह गईं। पॉज रिका जैसे शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां बचाव कार्य जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको में भारी बारिश के कारण बाढ़ (Mexico Floods) का कहर टूट पड़ा है। मेक्सिको की गलियों में 12 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ से कई शहरों में हाहाकार मच गया है। इस आपदा में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं।
मेक्सिको के पॉज रिका में कैजोन्स नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी शहरों में घुस गया। पानी का बहाव इतनी तेज था कि कई कारें इसमें बह गईं और इमारतें धराशायी हो गईं।
शनिवार को नदी का बहाव कम होने के बाद गलियों से पानी तो हट गया, लेकिन बाढ़ से हुई तबाही का मंजर अब भी देखा जा सकता है। कारें पेड़ों पर लटकी नजर आ रही हैं। वहीं एक पिकअप ट्रक के अंदर घोड़े का शव मिला है।
41 लोगों की मौत
भारी बारिश और बाढ़ के कारण मेक्सिको के कई इलाकों में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय और दक्षिणी मेक्सिको में 41 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं, कई लोग अभी तक लापता हैं। सड़कें पूरी तरह मलबे से पट गई हैं, जिन्हें साफ किया जा रहा है।
भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन
बता दें कि 6-9 अक्टूबर तक मेक्सिको में बारिश ने भारी तबाही मचाई। इसका सबसे भयानक असर तेल के लिए मशहूर पॉज रिका शहर में देखा गया। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी से महज 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पॉज रिका में पानी का तेज बहाव कई लोगों को अपने साथ बहा ले गया, जिनकी तलाश अभी भी जारी है।
मेक्सिको नेशनल कॉर्डिनेशन ऑफ सिविल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार,
शनिवार को हिदालगो में 16 लोगों की मौत हो कई। 150 से ज्यादा इलाकों से संपर्क टूट चुका है। वहीं, प्यूब्ला में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य में 15 लोगों की जान चली गई और भूस्खलन की वजह से 42 इलाकों से संपर्क टूट चुका है। बचाव दल गुमशुदा लोगों की तलाश कर रहा है। यहां लगभग 27 लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है।
