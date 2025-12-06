Video: टक्कर के बाद हवा में उछली तेज रफ्तार मर्सिडीज, CCTV में कैद हुआ एक्शन फिल्म जैसा मंजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोमानिया से एक कार हादसे का बहुत ही भयानक वीडियो सामने आया है। यहां एक कार ड्राइवर ने अपनी मर्सिडीज को हवा में उड़ा दिया और दो कारों के ऊपर से निकल गया। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई।

घटना 3 दिसंबर की है, जब तेज रफ्तार गाड़ी एक राउंडअबाउट में घुसी, फुटपाथ से टकराई और ट्रैफिक के ऊपर हवा में उछल गई, फिर ओराडिया शहर के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक पेट्रोल पंप से कुछ ही गज की दूरी पर सड़क किनारे एक खंभे से टकरा गई।

अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय डायबिटीज का दौरा पड़ा था, उसने कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तार के साथ जंक्शन में घुस गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरतअंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज कुछ देर के लिए फ्रेम से गायब हो जाती है, फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जब वह घास के किनारे लगे मेटल के खंभे से टकराती है।

रोमानिया से एक बेहद ड्रामेटिक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई फीट हवा में उछल गई और दो कारों का पार करते हुए दूसरी साइड जा गिरी. हालांकि, इस हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं. pic.twitter.com/gHcWbzOvGp — Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) December 6, 2025 स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पास के अपार्टमेंट ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने टक्कर की आवाज सुनी। हादसे के बाद ड्राइवर मलबे में फंस गया, उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। ब्लड शुगर बहुत कम होने की वजह से बेहोश हुआ ड्राइवर डॉक्टरों ने बाद में पुष्टि की कि वह ब्लड शुगर बहुत कम होने के कारण बेहोश हो गया था। अधिकारियों का कहना है कि मर्सिडीज ड्राइवर गलत तरीके से राउंडअबाउट में घुसा था, तेज रफ्तार से सेंट्रल आइलैंड से टकराया और हवा में उछल गया।