    फ्रांस: ग्वाडेलोप में क्रिसमस की तैयारी कर रहे लोगों को कार ने कुचला, 10 की मौत और 19 घायल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    फ्रांस के ग्वाडेलोप में क्रिसमस की तैयारी कर रहे लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और 19 लोग घायल हो गए। घटना ...और पढ़ें

    ग्वाडेलोप में क्रिसमस की तैयारी में हादसा, दस की मौत। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के विदेशी इलाके ग्वाडेलोप के सैंटे-ऐनी में क्रिसमस इवेंट में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक वाहन ने फंक्शन की तैयारी कर रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 19 लोगों के घायल होने की भी खबर है।

    हादसे को लेकर रेडियो कैरिब्स इंटरनेशनेल ग्वाडेलोप ने बताया कि घायलों में तीन की हालत बेहद गंभीर है। बता दें कि यह घटना टाउन हॉल और चर्च के सामने शोएल्चर स्क्वायर पर हुई। यहीं पर क्रिसमस की तैयारी चल रही थी।

    घटना की वजह का पता नहीं

    अधिकारियों ने बताया कि घटना की वजह साफ नहीं है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। RCI के हवाले से गवाहों ने कहा कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई होगी, हालांकि इस थ्योरी की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। खबर है कि घटना के बाद ड्राइवर मौके पर ही रहा।

    घटना के तुरंत बाद फायरफाइटर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। वहीं, शहर के मेयर भी कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए एक क्राइसिस टीम को एक्टिवेट किया। जिससे उन लोगों को तुरंत राहत मिल सके, जो इसमें प्रभावित हुए हैं। 