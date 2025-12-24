Language
    '2026 होगा और भी मुश्किल...', इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने ऐसा क्यों कहा?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    Hero Image

    इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि 2026 का साल और भी मुश्किल होगा।

    उन्होंने अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की छुट्टियों में आराम करने की सलाह दी, क्योंकि अगले साल उन्हें और भी कठिन काम करना होगा।

    मेलोनी सरकार को मिली बड़ी खुशखबरी

    इस बयान से पहले, मेलोनी सरकार को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। इटली की सरकार ने अपने 2026 के बजट पर ऊपरी सदन सीनेट में आसानी से विश्वास मत जीत लिया। मेलोनी की सरकार ने 70 के मुकाबले 113 वोटों से जीत हासिल की ²।

    मेलोनी का बयान क्यों आया?

    मेलोनी ने अपने कर्मचारियों से कहा, 'मैं आपसे प्यार करती हूं। हम एक परिवार हैं, हम पूरे साल लड़ते हैं।' उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'पिछला साल हम सभी के लिए कठिन रहा है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि अगला साल और भी बुरा होगा... इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि इन छुट्टियों के दौरान ठीक से आराम करें क्योंकि हमें इस असाधारण राष्ट्र के लिए काम करना जारी रखना है।'