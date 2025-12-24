'2026 होगा और भी मुश्किल...', इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने ऐसा क्यों कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि 2026 का साल और भी मुश्किल होगा।

उन्होंने अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की छुट्टियों में आराम करने की सलाह दी, क्योंकि अगले साल उन्हें और भी कठिन काम करना होगा।

मेलोनी सरकार को मिली बड़ी खुशखबरी

इस बयान से पहले, मेलोनी सरकार को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। इटली की सरकार ने अपने 2026 के बजट पर ऊपरी सदन सीनेट में आसानी से विश्वास मत जीत लिया। मेलोनी की सरकार ने 70 के मुकाबले 113 वोटों से जीत हासिल की ²।