Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बेहोश होने के बाद जमीन पर गिर गई, फिर भी डंडों से मारता रहा', नकाबपोश इजरायली का किसान महिला पर क्रूर हमला  

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    सेंट्रल वेस्ट बैंक के तुरमुस अय्या गांव में एक नकाबपोश यहूदी व्यक्ति ने एक फलस्तीनी महिला पर डंडे से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नैथेनियल ने इस घटना को कैमरे में कैद किया। महिला जैतून की फसल काटने गई थी। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    किसान महला पर नकाबपोश इजरायली का हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल वेस्ट बैंक के तुरमुस अय्या गांव में एक नकाबपोश यहूदी आदमी ने एक फलस्तीनी महिला पर डंडे से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हमलेको अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नैथेनियल ने वीडियो में रिकॉर्ड किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि इजरायली व्यक्ति ने 55 साल की फलस्तीनी किसान महिला को डंडे से मार मारकर बेहोश कर दिया। महिला की पहचान अफाफ अबू आलिया उर्फ उम्म सालेह के रूम में हुई, जो जैतून की फसल काटने के लिए खेत में गई थी।

    अमेरिकी पत्रकार ने क्या कहा?

    एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए नैथेनियल ने लिखा, "19 अक्टूबर, 2025. टुरमुस अय्यर में जैतून की फसल के पहले दिन इजरायली डिफेंस फोर्स किसानों के एक ग्रुप को सीधे हथियारबंद लोगों के एक क्रूर हमले में ले जाती है।" उन्होंने कहा, "इन लोगों को कल तक जेल में होना चाहिए और इस गांव के लोगों और पूरे फलस्तीन के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस बहुत हो गया।"

    वीडियो में क्या दिखाया गया?

    वीडियो में हमलावर नौजवान एक बड़ी लकड़ी की छड़ी लिए हुए दिख रहा है, जिसके एक सिरे पर गांठ लगी है, जो डंडे जैसी लगती है। वह बार-बार उसे सिर के ऊपर घुमाकर आलिया पर वार करता दिख रहा है। नैथेनियल ने कहा कि इजरायली सेटलमेंटर ने आलिया के सिर पर तब तक वार किया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जब वह जमीन पर पड़ी थी तो वह उसे बार-बार मारता रहा।

    फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ब्रेन हैमरेज के बाद उसे गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया। हमले में दो और लोग भी घायल बताए गए हैं, जिनमें एक फलस्तीनी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, घायल हुआ अन्य शख्स विदेशी नागरिक था, जो इन लोगों की मदद करने पहुंचा था।

    यह भी पढ़ें: 'मुझे तो हिंदी भी नहीं आती', 18 साल के नवजोत सिंह को न्यूजीलैंड से भारत क्यों किया जा रहा डिपोर्ट?