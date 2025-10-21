'बेहोश होने के बाद जमीन पर गिर गई, फिर भी डंडों से मारता रहा', नकाबपोश इजरायली का किसान महिला पर क्रूर हमला  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल वेस्ट बैंक के तुरमुस अय्या गांव में एक नकाबपोश यहूदी आदमी ने एक फलस्तीनी महिला पर डंडे से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हमलेको अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नैथेनियल ने वीडियो में रिकॉर्ड किया।

उन्होंने कहा कि इजरायली व्यक्ति ने 55 साल की फलस्तीनी किसान महिला को डंडे से मार मारकर बेहोश कर दिया। महिला की पहचान अफाफ अबू आलिया उर्फ उम्म सालेह के रूम में हुई, जो जैतून की फसल काटने के लिए खेत में गई थी।

अमेरिकी पत्रकार ने क्या कहा? एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए नैथेनियल ने लिखा, "19 अक्टूबर, 2025. टुरमुस अय्यर में जैतून की फसल के पहले दिन इजरायली डिफेंस फोर्स किसानों के एक ग्रुप को सीधे हथियारबंद लोगों के एक क्रूर हमले में ले जाती है।" उन्होंने कहा, "इन लोगों को कल तक जेल में होना चाहिए और इस गांव के लोगों और पूरे फलस्तीन के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस बहुत हो गया।"

वीडियो में क्या दिखाया गया? वीडियो में हमलावर नौजवान एक बड़ी लकड़ी की छड़ी लिए हुए दिख रहा है, जिसके एक सिरे पर गांठ लगी है, जो डंडे जैसी लगती है। वह बार-बार उसे सिर के ऊपर घुमाकर आलिया पर वार करता दिख रहा है। नैथेनियल ने कहा कि इजरायली सेटलमेंटर ने आलिया के सिर पर तब तक वार किया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जब वह जमीन पर पड़ी थी तो वह उसे बार-बार मारता रहा।