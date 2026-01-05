'इतिहास बताएगा वेनेजुएला का गद्दार कौन था'? अमेरिकी हमले के बाद मादुरो के बेटे का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ तानाशाह निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था। यह बयान उनके पिता की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए न्यूयार्क भेज दिया गया है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक आडियो संदेश में मादुरो गुएरा ने सत्ताधारी दल के भीतर संभावित विश्वासघात की चेतावनी दी और कहा कि इतिहास दोषियों को बेनकाब करेगा। ला गुएरा राज्य के सांसद और वेनेजुएला की सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी (पीएसयूवी) के सदस्य मादुरो गुएरा ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के बावजूद पार्टी एकजुट रहेगी।

उन्होंने समर्थकों से सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लेने का आह्वान किया, ताकि नेतृत्व के इर्द-गिर्द एकजुटता को मजबूत किया जा सके। उन्होंने बाहरी आक्रमण का जवाब देने के लिए राजनीतिक और सैन्य समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो इस समय अमेरिकी हिरासत में हैं और इस बात पर बल दिया कि आंदोलन किसी भी प्रकार की फूट या मनोबल में कमी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

पीएसयूवी नेता ने कहा, 'सत्ताधारी खेमा है और लामबंद होने के लिए तैयार है। हम ठीक हैं, शांत हैं। आप हमें इन लोगों के साथ सड़कों पर देखेंगे। वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, हम सम्मान का झंडा बुलंद करेंगे। (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)