म्यांमार चुनाव: सैन्य तख्तापलट के बाद पहले चरण में कम मतदान, संकट गहराया
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हुए पहले चरण के आम चुनाव में कम मतदान दर्ज किया गया। अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद, सैन्य सरकार ने इसे राजनीतिक स्थ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में चरणबद्ध आम चुनाव का पहला चरण रविवार को समाप्त हो गया। 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार हुए इन चुनावों में कम मतदान के संकेत मिले हैं। तख्तापलट के बाद लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को कुचलने और देशव्यापी विद्रोह को भड़काने वाली सैन्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा के बावजूद कहा कि यह इस देश में राजनीतिक स्थिरता लाएगा।
रविवार को हुए मतदान में मतदाताओं की संख्या 2020 के चुनाव की तुलना में काफी कम रही। मतदान के अगले चरण 11 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे, जिनमें म्यांमार की 330 बस्तियों में से 265 में मतदान होगा। हालांकि, सैन्य शासन का इन सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है।
तख्तापलट के बाद गठित सशस्त्र समूह और लंबे समय से स्थापित जातीय सेनाएं देश के बड़े हिस्से में सेना से लड़ रही हैं, जिससे 36 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं और एशिया के सबसे भीषण मानवीय संकटों में से एक उत्पन्न हो गया है। चुनाव के अंतिम परिणाम की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।
सरकारी मीडिया एमआरटीवी पर प्रसारित फुटेज में सैन्य शासन प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग लोगों से मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
