    4 चोर, 4 मिनट... पेरिस के लूव्र संग्रहालय में धूम 2 स्टाइल में चोरी, AI वीडियो वायरल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रविवार को एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें चोरों ने 10 करोड़ डॉलर से अधिक के शाही आभूषण चुरा लिए। चोरों ने केवल सात मिनट में इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर इस चोरी की तुलना बॉलीवुड फिल्म 'धूम 2' से की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    पेरिस के लूव्र संग्रहालय में धूम 2 जैसी डकैती (फाइल फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक लूव्र म्यूजियम में रविवार को बड़ी चोरी हुई। इस दौरान चोरों ने म्यूजियम में रखे कीमती गहने उठा ले गए। चोरी की घटना के बाद म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। जिसे अब फिर से खोल दिया गया है।

    दरअसल, रविवार को लूव्र संग्रहालय में चोरों ने महज सात मिनट में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कीमती शाही आभूषण चुराकर फरार हो गए थे। अधिकारियों के अनुसार, गिरोह ने लूव्र म्यूजियम के अंदर चार मिनट से भी कम समय बिताया। चोरों ने सीन नदी की ओर मुख किए हुए एक मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल करके एक खिड़की को जबरन खोला, दो बक्से तोड़े और संग्रहालय के सबसे अनमोल खजाने चुरा लिए।

    हालांकि, इस दौरान अलर्मा बजने लगा और लूव्र के एजेंट गैलरी में पहुंचे, लेकिन तब तक चोरी करके वहां से भाग चुके थे। कथित तौर पर चोर कुछ ही देर बाद स्कूटरों पर सवार होकर भाग गए।

    पेरिस पुलिस मुख्यालय से 800 मीटर की दूरी पर चोरी

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चोरी के दौरान वहां साइकल चला रहे समीर नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने टीएफ1 चैनल को बताया कि उसने दो व्यक्तियों को "होइस्ट पर चढ़ते, खिड़की तोड़ते और अंदर घुसते देखा... इसमें 30 सेकंड का समय लगा। समीर ने बताया कि उसने चार लोगों को स्कूटर पर जाते देखा और पुलिस को फोन किया। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया वहां, पेरिस पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 800 मीटर पर ही था।

    'धूम' जैसी डकैती...

    जैसे ही जांच एजेंसियां चोरों की तलाश कर रही थीं, सोशल मीडिया पर एक एआई-जनरेटेड वीडियो सामने आया, जिसमें डकैती का एक फिल्म जैसा चित्रण दिखाया गया था। सोशल मीडिया यूजर ने भी इस त्रासदी और बॉलीवुड फिल्म धूम 2 के बीच समानताएं बताईं।

    धूम 4 के लिए अच्छी कहानी

    एक एक्स यूजर ने लिखा कि लूव्र म्यूजियम में चोरी हुई है, लेकिन वहां मौजूद सारी सामग्री फिल्म धूम 2 की है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह दिलचस्प है कि लूव्र संग्रहालय में डकैती के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद, न तो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और न ही लूटे गए आभूषण बरामद किए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि फिल्में काल्पनिक नहीं होतीं। धूम 4 के लिए अच्छी कहानी।

    एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, "धूम 2 के असली प्रशंसक जानते हैं कि लूव्र में वास्तव में क्या हुआ था।" एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि यदि धूम 2 का आर्यन वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति होता, तो वह खेल के प्यार के लिए दिन के उजाले में लूव्र संग्रहालय को 100% लूट लेता।

