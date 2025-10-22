Paris: लूवर संग्रहालय में चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, फिल्मी स्टाइल में हुई ऐतिहासिक गहनों की चोरी

न्यूयॉर्क टाइम्स, पेरिस। ऐतिहासिक संग्रहालय लूवर में रविवार सुबह फिल्मी स्टाइल में हुई नेपोलियन के बेशकीमती और ऐतिहासिक गहनों की चोरी से यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस ऐतिहासिक संग्रहालय की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता था।

एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था देश के आंतरिक मंत्री लारेंट नूनेज ने कहा कि चोरों ने जहां ट्रक खड़ा किया था, वहां एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। पुलिस का सबसे ज्यादा जमावड़ा केंद्रीय प्रवेशद्वार पर रहता है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी तो हर तरफ लगे हुए हैं, लेकिन उनकी निगरानी के लिए उचित संख्या में अधिकारी तैनात नहीं हैं।

बता दें कि रविवार को लूवर संग्हालय से चोर नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजनी के शाही ताज और अन्य सामग्री समेत कुल आठ तरह के गहने चुरा ले गए थे। लूवर की श्रम यूनियनों ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि यहां लगातार चलनेवाले मरम्मत कार्यों की वजह से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख पाना आसान नहीं है।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए उचित संख्या में सुरक्षा अधिकारी नहीं 21 साल तक का सिक्योरिटी एजेंट का अनुभव रखनेवाले एसयूडी यूनियन के नेता जूलियन डुनोयर ने कहा कि जितने ज्यादा बाहरी लोगों को काम पर रखा जाएगा, लूवर के लिए खतरा उतना ज्यादा होगा।

फ्रांस के राष्ट्रीय आडिटर की सोमवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि लूवर के रिचेलियु विंग का 75 प्रतिशत हिस्सा वीडियो सर्विलांस से अछूता है और डेनन विंग के एक तिहाई कमरों में कोई सर्विलांस कैमरा नहीं लगा है। हालांकि, चोरों ने जिस हिस्से को निशाना बनाया, वहां कैमरे लगे थे।

संग्रहालय के सिक्योरिटी सिस्टम में होनेवाली देरी की भी आलोचना की गई रिपोर्ट में संग्रहालय के सिक्योरिटी सिस्टम में होनेवाली देरी की भी आलोचना की गई है। ऑडिटर ने सुरक्षा कारणों से न्यूयार्क टाइम्स के साथ सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ी अपनी रिपोर्ट साझा नहीं की है, लेकिन म्यूजियम के कुछ स्टाफ सदस्यों को इसके कुछ हिस्से ईमेल के माध्यम से साझा किए गए हैं।

संग्रहालय की प्रमुख लारेंस डेस कार्स ने बताया कि उन्होंने जब यहां का कार्यभार संभाला था, तभी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके निवेदन पर विस्तृत अध्ययन किया था और कहा था कि सिफारिशों को अमल में लाया जाएगा।

श्रम संगठनों ने तकनीकी और स्टाफिंग मुद्दों को उठाया है, जिसमें खास तौर पर कई साल से सिक्योरिटी गार्ड का मामला लंबित चल रहा है। यूनियनों ने सुरक्षा एजेंटों की संख्या घटाए जाने की भी आलोचना की है। डुनोयर ने बताया कि 2014 में 994 एजेंटों की तुलना में 2023 से यहां केवल 856 एजेंट ही तैनात किए जा रहे थे। इनसेट- म्यूजियम से सोना चुराने की आरोपित महिला गिरफ्तार सितंबर के महीने में पेरिस के एक संग्रहालय से सोना चुराने के आरोप में गिरफ्तार चीनी महिला पर मंगलवार को आरोप तय किए गए।

एक महिला को स्पेन के बार्सीलोना से गिरफ्तार किया गया पेरिस के अभियोजक लारे बेक्वाउ ने एक बयान में कहा 24 साल की एक महिला को स्पेन के बार्सीलोना से गिरफ्तार किया गया है। उस पर पेरिस के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से लगभग 13 पाउंड सोने की डली चुराने का आरोप है। उस पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है।