Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लूवर ज्वेलरी चोरी की जांच के लिए इजरायली एजेंसी से संपर्क? म्यूजियम ने क्या कहा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:28 AM (IST)

    पेरिस के लूवर संग्रहालय में ज्वेलरी चोरी की घटना हुई है, जिसकी जांच के लिए इजरायली एजेंसी की मदद ली जा रही है। हालांकि संग्रहालय प्रबंधन की ओर से इस बात से इनकार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। चोरी हुई ज्वेलरी की कीमत बहुत अधिक बताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पेरिस का लूवर म्यूजियम। (सोशल मीडिया) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस के लूवर म्यूजियम में चोरी के बाद सोमवार को लूवर मैनेजमेंट ने इस बात से इनकार किया कि म्यूजियम ने आभूषणों की चोरी की जांच के लिए किसी निजी इजरायली खुफिया एजेंसी से संपर्क किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इजराइली सीजीआई ग्रुप ने पहले एएफपी को बताया था कि विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम ने 2019 में एक जर्मन म्यूजियम से चोरी हुई कलाकृतियों को बरामद करने में अपनी पिछली सफलता के कारण जांच के लिए उसकी मदद मांगी थी।

    सीजीआई ग्रुप की सीईओ ज्विका नवेह ने एएफपी को बताया, "लूवर ने विशेष रूप से हमसे चोरी में शामिल लोगों की पहचान उजागर करने और चोरी हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अनुरोध किया था।"

    लूवर म्यूजियम ने किसी से संपर्क नहीं किया- मैनेजमेंट

    लेकिन एएफपी द्वारा पूछे जाने पर संग्रहालय के एक प्रतिनिधि ने इससे इनकार किया। उन्होंने आगे कोई टिप्पणी किए बिना कहा, "लूवर प्रबंधन इससे इनकार करता है।"

    जब नवेह से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि यह अनुरोध लूवर और बीमा कंपनियों सहित अन्य संस्थाओं की ओर से कार्यरत एक मीडिएटर के जरिए आया था। लेकिन लूवर मैनेजमेंट ने किसी से संपर्क नहीं किया।

    2019 में ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम में हुई चोरी

    ड्रेसडेन के ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम मेंसाल 2019 में हुई डकैती में 113 मिलियन यूरो की कीमत के 18वीं सदी के आभूषणों की चोरी हुई थी।

    फ्रांसीसी पुलिस उन चोरों की तलाश में है, जिन्होंने रविवार को लूवर म्यूजियम में सेंध लगाकर नौ बेशकीमती आभूषण चुरा लिए थे, जिनमें से एक 1,000 से ज्यादा हीरों से जड़ा एक मुकुट भागते समय गिर गया था।

    इसे भी पढ़ें: पेरिस के लूवर म्यूजियम में आभूषणों की चोरी से हड़कंप, पर्यटकों को बाहर निकाला; मोना लिसा की पेटिंग और..

     