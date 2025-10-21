लूवर ज्वेलरी चोरी की जांच के लिए इजरायली एजेंसी से संपर्क? म्यूजियम ने क्या कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस के लूवर म्यूजियम में चोरी के बाद सोमवार को लूवर मैनेजमेंट ने इस बात से इनकार किया कि म्यूजियम ने आभूषणों की चोरी की जांच के लिए किसी निजी इजरायली खुफिया एजेंसी से संपर्क किया था।

इजराइली सीजीआई ग्रुप ने पहले एएफपी को बताया था कि विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम ने 2019 में एक जर्मन म्यूजियम से चोरी हुई कलाकृतियों को बरामद करने में अपनी पिछली सफलता के कारण जांच के लिए उसकी मदद मांगी थी।

सीजीआई ग्रुप की सीईओ ज्विका नवेह ने एएफपी को बताया, "लूवर ने विशेष रूप से हमसे चोरी में शामिल लोगों की पहचान उजागर करने और चोरी हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अनुरोध किया था।"

लूवर म्यूजियम ने किसी से संपर्क नहीं किया- मैनेजमेंट

लेकिन एएफपी द्वारा पूछे जाने पर संग्रहालय के एक प्रतिनिधि ने इससे इनकार किया। उन्होंने आगे कोई टिप्पणी किए बिना कहा, "लूवर प्रबंधन इससे इनकार करता है।"

जब नवेह से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि यह अनुरोध लूवर और बीमा कंपनियों सहित अन्य संस्थाओं की ओर से कार्यरत एक मीडिएटर के जरिए आया था। लेकिन लूवर मैनेजमेंट ने किसी से संपर्क नहीं किया।

2019 में ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम में हुई चोरी

ड्रेसडेन के ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम मेंसाल 2019 में हुई डकैती में 113 मिलियन यूरो की कीमत के 18वीं सदी के आभूषणों की चोरी हुई थी।

फ्रांसीसी पुलिस उन चोरों की तलाश में है, जिन्होंने रविवार को लूवर म्यूजियम में सेंध लगाकर नौ बेशकीमती आभूषण चुरा लिए थे, जिनमें से एक 1,000 से ज्यादा हीरों से जड़ा एक मुकुट भागते समय गिर गया था।

