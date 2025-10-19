पेरिस के लूवर म्यूजियम में आभूषणों की चोरी से हड़कंप, पर्यटकों को बाहर निकाला; मोना लिसा की पेटिंग और..

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस में स्थित लूवर संग्रहालय को चोरों ने निशाना बनाया है और म्यूजियम में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद म्यूजियम को एक दिन के लिए बंद किया गया है। इस चोरी की सूचना एक फ्रांसीसी मंत्री ने दी थी।

बताया जा रहा है कि चोरों ने म्यूजियम से आभूषणों की चोरी की है। इस संग्रहालय में मोना लिसा पेंटिंग सहित दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित एतिहासिक कलाकृकियां मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस चोरी की घटना में संग्रहालय से विश्व प्रसिद्ध आभूषणों की चोरी हुई है। हालांकि, लूवर म्यूजियम ने अचानक बंद होने के लिए असाधारण कारणों का हवाला दिया है। बता दें, फ्रांस की संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने आज सुबह सबसे पहले संग्रहालय में हुई चोरी की सूचना दी।

सिर्फ आभूषणों की हुई चोरी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कर कहा, "आज सुबह लूवर संग्रहालय के उद्घाटन के समय डकैती हुई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मौके पर हूं।"