पेरिस के लूवर म्यूजियम में आभूषणों की चोरी से हड़कंप, पर्यटकों को बाहर निकाला; मोना लिसा की पेटिंग और..
पेरिस के लूवर संग्रहालय में चोरी की घटना सामने आई है, जिसके बाद संग्रहालय को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। चोरों ने संग्रहालय से आभूषण चुराए हैं। इस संग्रहालय में मोना लिसा जैसी कई विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियां मौजूद हैं। फ्रांसीसी मंत्री ने इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद संग्रहालय को बंद कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस में स्थित लूवर संग्रहालय को चोरों ने निशाना बनाया है और म्यूजियम में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद म्यूजियम को एक दिन के लिए बंद किया गया है। इस चोरी की सूचना एक फ्रांसीसी मंत्री ने दी थी।
बताया जा रहा है कि चोरों ने म्यूजियम से आभूषणों की चोरी की है। इस संग्रहालय में मोना लिसा पेंटिंग सहित दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित एतिहासिक कलाकृकियां मौजूद हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इस चोरी की घटना में संग्रहालय से विश्व प्रसिद्ध आभूषणों की चोरी हुई है। हालांकि, लूवर म्यूजियम ने अचानक बंद होने के लिए असाधारण कारणों का हवाला दिया है। बता दें, फ्रांस की संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने आज सुबह सबसे पहले संग्रहालय में हुई चोरी की सूचना दी।
सिर्फ आभूषणों की हुई चोरी
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कर कहा, "आज सुबह लूवर संग्रहालय के उद्घाटन के समय डकैती हुई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मौके पर हूं।"
स्थानीय समाचार एजेंसी AFP ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि लुटेरे संग्रहालय से आभूषण लेकर भाग गए। एजेंसी ने मंत्री की टीम के एक सदस्य के हवाले से यह भी बताया कि कम से कम एक व्यक्ति संग्रहालय में घुसा था। हालांकि, उन्होंने किसी डकैती का जिक्र नहीं किया।
