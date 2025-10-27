पेरिस में 895 करोड़ रुपये के गहने-हीरे चुराने वालों को पुलिस ने धर दबोचा, कैसे दिया गया डकैती को अंजाम?
पेरिस के लूव्र म्यूजियम से करोड़ों के गहने और हीरे की चोरी के मामले में दो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। सीन-सेंट-डेनिस के रहने वाले इन संदिग्धों में से एक को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। लोकल मीडिया के अनुसार, चोरों ने क्रेन से खिड़की तोड़कर गैलरी डी'अपोलोन से 102 मिलियन डॉलर के आभूषण चुराए थे। पुलिस को आरोपियों के बारे में पहले से जानकारी थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम से कीमती गहने और हीरे की चोरी के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग सीन-सेंट-डेनिस इलाके के रहने वाले हैं और ये फ्रांस के सबसे पिछड़े इलाके में शामिल है।
अधिकारियों के मुताबिक, एक संदिग्ध को शनिवार रात करीब 10 बजे (2000 GMT) पेरिस-चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर उस समय हिरासत में लिया गया जब वह अल्जीरिया के लिए प्लेन में चढ़ने वाला था। दूसरे संदिग्ध को कुछ ही देर बाद पेरिस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।
फ्रांस पुलिस के पास थी संदिग्धों की जानकारी
लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्धों में से एक फ्रेंच नागरिक है, जबकि दूसरे के पास फ्रेंच और अल्जीरियाई दोनों नागरिकता है। खबर है कि दोनों की उम्र 30 साल के आसपास है और फ्रांसीसी पुलिस को इसकी जानकारी थी।
कैसे दिया गया चोरी को अंजाम?
लूव्र में यह बड़ी चोरी 19 अक्टूबर को हुई। चोरों ने म्यूजियम के खुलने के समय ऊपर की खिड़की तोड़ने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया और गैलरी डी'अपोलोन, या अपोलो गैलरी से लगभग 102 मिलियन डॉलर की कीमत की आठ बेशकीमती आभूषण चुरा लिए गए। यह सब लगभग सात मिनट में हुआ। फिर वे मोटरबाइक पर भाग गए, जिसके बाद पूरे फ्रांस में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हो गई।
घटना के कुछ दिनों बाद, एक वीडियो में एक चोर को विजिटर्स के पास से गुजरते समय कांच के डिस्प्ले केस को काटते हुए दिखाया गया। एक और क्लिप में कंस्ट्रक्शन गियर पहने दो लुटेरे चोरी के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करके भागते हुए दिखाए गए।
