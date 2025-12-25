Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:42 PM (IST)

    पहले तुर्किये में मीटिंग, फिर क्रैश हो गया लीबिया का सैन्य विमान; साजिश की अफवाहें जोरों पर (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किये की राजधानी अंकारा से त्रिपोली जा रहा एक निजी जेट मंगलवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार अन्य वरिष्ठ लीबियाई सैन्य अधिकारी और तीन क्रू मेंबर शामिल हैं।

    लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा ने इसे 'दुखद दुर्घटना' बताया और तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तुर्किये के अधिकारियों ने भी इसे तकनीकी खराबी से जोड़ा है। लेकिन जनता का मानना है साजिश के तहत इस विमान को दुर्घटनाग्रस्त किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि तुर्किये की उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

    तुर्किये ने चार अभियोजकों की टीम गठित की

    तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया और संचार निदेशक बुरहानेत्तिन दुरान ने पुष्टि की कि हादसे से पहले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रिपोर्ट हुआ था। प्रारंभिक जांच में तोड़फोड़ या सबोटाज की कोई पुष्टि नहीं। तुर्किये ने चार अभियोजकों की टीम गठित की है, लीबिया की जांच टीम भी अंकारा पहुंच गई।

    मीटिंग में ये हुई थी बातचीत

    लीबियाई प्रतिनिधिमंडल अंकारा में उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए आया था। जनरल अल-हद्दाद ने तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेल्चुक बायरक्तारोग्लू और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

    चर्चा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित थी। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब तुर्किये की संसद ने लीबिया में तुतुर्कियेर्की सैनिकों की तैनाती दो साल बढ़ाने को मंजूरी दी थी। आधिकारिक बयानों में किसी विवाद या बहस का जिक्र नहीं।

    हादसे का विवरण

    विमान: डसॉल्ट फाल्कन 50 बिजनेस जेट (माल्टा पंजीकृत, टेल नंबर 9H-DFS या 9H-DFJ, हार्मनी जेट्स द्वारा संचालित)।

    उड़ान: अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से मंगलवार शाम करीब 8:10 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरी।

    हादसा: उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद पायलट ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की। इसके बाद संपर्क टूट गया।

    क्रैश साइट: अंकारा से दक्षिण-पश्चिम में हयमाना जिले के केसिक्कावाक गांव के पास।

    ब्लैक बॉक्स: फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर बरामद। जांच के लिए तटस्थ देश में विश्लेषण किया जाएगा।

    साजिश की अफवाहें क्यों?

    सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में साजिश की बातें उठीं, जैसे मीटिंग में कथित विवाद, धमाके के चश्मदीद दावे या क्षेत्रीय साजिशें (पाकिस्तान-हफ्तार डील आदि)। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया (रॉयटर्स, बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट) और आधिकारिक बयानों में तकनीकी खराबी को मुख्य वजह बताया गया।

    तुर्किये अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि प्रारंभिक जांच में सबोटाज की कोई आशंका नहीं। सबूतों के आधार पर तोड़फोड़ की पुष्टि नहीं। जांच जारी है।यह हादसा लीबिया की विभाजित राजनीति और तुर्किये के समर्थन के संदर्भ में हुआ, लेकिन फिलहाल इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना जा रहा है।

    मृतकों की लिस्ट

    • लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद (सेना प्रमुख)
    • जनरल अल-फितौरी घ्रैबिल (ग्राउंड फोर्सेस कमांडर)
    • ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी (सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण प्रमुख)
    • मोहम्मद अल-असावी दियाब (सेना प्रमुख के सलाहकार)
    • मोहम्मद उमर अहमद अल-महजूब (सैन्य फोटोग्राफर/प्रेस अटैची)
    • तीन क्रू मेंबर (पहचान सार्वजनिक नहीं)