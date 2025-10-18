शेख हसीना से लेकर गद्दाफी तक, विद्रोह के कारण इन नेताओं ने छोड़ा अपना देश; अब कहां हैं?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रांतियों, तख्तापलट या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण कई देशों में सत्ता प्रमुखों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है, इनमें अब एक नाम और जुड़ गया है। इस लिस्ट में ताजा नाम मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना का है, जिन्हें सैन्य तख्तापलट में पद से हटा दिया गया। उनकी सरकार का पतन देश में कठिनाइयों, अवसरों की कमी और बिजली की कमी को लेकर जेन जी के नेतृत्व में हफ्तों तक चले प्रदर्शनों के बाद हुआ।

आइए नजर डालते हैं ऐसे नेताओं पर जिन्हें विरोध के सत्ता गंवानी पड़ी। बशर असद: साल 2024 में, पूर्व सीरियाई नेता बशर असद रूस भाग गए क्योंकि विद्रोही सालों के गृहयुद्ध के बाद सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे। जब विपक्षी ताकतें पूरे देश में छा गईं, तो असद मास्को पहुंच गए, जिससे देश पर उनके परिवार के 51 साल के शासन का अंत हो गया। सालों तक, असद को अपने सहयोगी रूस और ईरान का समर्थन प्राप्त रहा, जिन्होंने विपक्षी ताकतों के खिलाफ 13 साल के गृहयुद्ध के दौरान उनका साथ दिया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें, उनके परिवार और कुछ सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें सीरिया प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया। शेख हसीना: अगस्त 2024 में, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को विरोध प्रदर्शनों की लहरों के कारण अपनी सरकार गिराने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का अनुमान है कि छात्रों के नेतृत्व वाले हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

हसीना, जो अभी भी भारत में निर्वासन में हैं, पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनीं और फिर 2008 में वापस लौटीं और अपने इस्तीफे तक इस पद पर रहीं। उनके पिता, शेख मुजीब रहमान, स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले नेता थे। 1975 में एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई।

गोटाबाया राजपक्षे: विनाशकारी आर्थिक संकट के कारण महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जुलाई 2022 में देश छोड़कर मालदीव चले गए, और लगभग दो महीने बाद ही वापस लौट आए। दक्षिण एशियाई द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक पतन के कारण उसके पास खाद्यान्न और ईंधन के आयात के लिए नकदी की कमी हो गई, उसका ऋण भुगतान में चूक हो गई और लोगों को रसोई गैस और पेट्रोल के लिए कई दिनों तक कतार में खड़ा होना पड़ा। श्रीलंकाई लोगों ने इस आपदा के लिए राजपक्षे को दोषी ठहराया, जो एक शक्तिशाली पारिवारिक राजनीतिक वंश का हिस्सा थे।

विक्टर यानुकोविच: फरवरी 2014 में, कई घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच राजधानी कीव से भाग गए और अंततः रूस में फिर से बस गए। कीव में विरोध प्रदर्शन नवंबर में यानुकोविच द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते को रद्द करने और इसके बजाय रूस से 15 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की ओर रुख करने के बाद भड़के थे। यानुकोविच और विपक्षी नेताओं ने यूक्रेन के राजनीतिक संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौता किया था, लेकिन वह उसी शाम गुप्त रूप से राजधानी से भाग गए।

यूक्रेनी सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने और समय से पहले राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए मतदान किया, जबकि विरोध प्रदर्शनों के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए थे। पुतिन और यानुकोविच ने बाद में कहा कि रूसी सेना ने यानुकोविच को क्रीमिया के रास्ते रूस जाने में मदद की।

मुअम्मर गद्दाफी: लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी ने 2011 के लीबियाई गृहयुद्ध के दौरान सत्ता पर अपनी चार दशक पुरानी पकड़ खो दी, जो व्यापक अरब स्प्रिंग विद्रोह का हिस्सा था। विद्रोही सेनाओं ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा करने के बाद गद्दाफी को उखाड़ फेंका, जिससे उन्हें मुट्ठी भर वफादारों के साथ भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह अपने गृहनगर सिरते में विद्रोही ताकतों द्वारा की गई खूनी घेराबंदी के बीच हफ्तों तक छिपे रहे।

गद्दाफी ने 20 अक्टूबर, 2011 को वफादार लड़ाकों के एक काफिले के साथ घेरे हुए शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन नाटो के हवाई हमले में मारे जाने के बाद वे तितर-बितर हो गए। फिर विपक्षी ताकतों ने गद्दाफी को एक बड़े नाले के पाइप में पाया और उसे पकड़ लिया। उनकी मृत्यु के बाद, उनके पार्थिव शरीर को कुछ दिनों तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद उन्हें एक सुनसान रेगिस्तानी जगह में दफनाया गया।

मार्क रावलोमनाना: मार्क रावलोमनाना 2002 से 2009 तक मेडागास्कर के छठे राष्ट्रपति रहे, जब तक कि उन्हें राजोइलिना के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में अपदस्थ नहीं कर दिया गया। रावलोमनाना ने अपनी सत्ता एक सैन्य परिषद को सौंप दी और दक्षिण अफ्रीका भाग गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे तख्तापलट माना और मानवीय सहायता को छोड़कर बाकी सब वापस ले लिया।

रावलोमनाना को बाद में उनकी गैर मौजूदगी में उनके तख्तापलट के दौरान हुई हिंसा से संबंधित एक मामले में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अनुचित करार दिए गए मुकदमे के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

पांच साल से ज्यादा निर्वासन के बाद, वह मेडागास्कर लौट आए और उन्हें उनके घर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगले साल, उनकी सजा हटा दी गई और उन्हें नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया। जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड: पूर्व हैती राष्ट्रपति जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड सैन्य तख्तापलट के दौरान दो बार अपने देश से भाग गए, पहला तख्तापलट 1991 में कैरिबियाई द्वीप के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता बनने के छह महीने बाद हुआ था। उनके सुधारों से सैन्य अभिजात वर्ग नाराज हो गया और जब उनकी सरकार गिर गई, तो वे वेनेज़ुएला भाग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से उन्हें 1994 से 1996 तक अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए बहाल किया गया।