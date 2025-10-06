Video: 15 पत्नियां, 100 नौकर और प्राइवेट जेट...इस गरीब देश के राजा की आलीशान एंट्री पर मचा बवाल; भड़के लोग

इस्वातिनी के राजा म्स्वाती तृतीय का 15 पत्नियों और 100 नौकरों के साथ अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरने का वीडियो वायरल हो रहा है। जुलाई में सामने आए इस वीडियो में राजा निजी जेट से उतरते दिख रहे हैं। लोगों ने राजा की शानो-शौकत पर सवाल उठाए हैं क्योंकि देश में गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। म्स्वाती तृतीय अफ्रीका के आखिरी निरंकुश राजा हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीकी देश इस्वातिनी के राजा म्स्वाती तृतीय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजा को अबू धाबी एयरपोर्ट पर अपनी 15 पत्नियों और 100 नौकरों के साथ उतरते देखा जा सकता है। वीडियो पहली बार जुलाई में सामने आया था, लेकिन अब इसे लाखों लोग देख और शेयर कर रहे हैं।

वीडियो में राजा को पांरपरिक परिधान में निजी जेट से उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके पीछे सजी-धजी उनकी पत्नियां और काफी संख्या में स्टाफ चलता दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, राजा अपने 30 बच्चों को भी साथ लाए थे। इस बड़ी रॉयल टीम की वजह से एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाने पड़े और कई टर्मिनल बंद करने पड़े।

लोगों ने उठाए सवाल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने राजा की शानो-शौकत पर नाराजगी जताई। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं, तब राजा इतना खर्च कैसे कर सकता है?

एक यूजर ने लिखा, "जब उनके देश के लोगों के पास बिजली तक नहीं है, तब राजा निजी जेट में घूम रहा है।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "क्या इस देश के पास इतना पैसा है कि राजा इस तरह उड़ान भर सके?"