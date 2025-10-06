'तुम इतने निगेटिव क्यों हो?', हमास डील पर ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर क्यों कहा ऐसा?

इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है जिसमें दोनों देश बंदियों को छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें सकारात्मक रहने की सलाह दी। ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्लान पर हमास की प्रतिक्रिया पर असहमति जताई और विश्वास जताया कि हमास प्रस्ताव मानेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है। इसी बीच दोनों देश एक-दूसरे के बंदियों को छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है।

ट्रंप ने इजरायली पीएम को अच्छा सोचने की सलाह दी है। दरअसल ट्रंप ने नेतन्याहू को बधाई देने के लिए फोन किया था, लेकिन नेतन्याहू का मानना था कि इसमें खुशी मनाने जैसी कोई बात नहीं है। ट्रंप ने नेतन्याहू से क्या कहा? एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुनकर ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, "मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? यह हमारी जीत है। इस बात को मान लो।"

ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 20 पॉइंट पीस प्लान पर हमास की प्रतिक्रिया से साफ है कि वो इसे ठुकराने के मूड में हैं। हालांकि, ट्रंप इसके बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमास इस प्रस्ताव को जरूर मानेगा।

दोनों नेताओं ने जारी किया बयान फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि गाजा पर हवाई हमले रोक दिए गए हैं। 3 घंटे बाद नेतन्याहू फिर से हमले के आदेश दे सकते हैं।