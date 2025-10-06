Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'तुम इतने निगेटिव क्यों हो?', हमास डील पर ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर क्यों कहा ऐसा?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है जिसमें दोनों देश बंदियों को छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें सकारात्मक रहने की सलाह दी। ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्लान पर हमास की प्रतिक्रिया पर असहमति जताई और विश्वास जताया कि हमास प्रस्ताव मानेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है। इसी बीच दोनों देश एक-दूसरे के बंदियों को छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप ने इजरायली पीएम को अच्छा सोचने की सलाह दी है। दरअसल ट्रंप ने नेतन्याहू को बधाई देने के लिए फोन किया था, लेकिन नेतन्याहू का मानना था कि इसमें खुशी मनाने जैसी कोई बात नहीं है।

    ट्रंप ने नेतन्याहू से क्या कहा?

    एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुनकर ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, "मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? यह हमारी जीत है। इस बात को मान लो।"

    ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 20 पॉइंट पीस प्लान पर हमास की प्रतिक्रिया से साफ है कि वो इसे ठुकराने के मूड में हैं। हालांकि, ट्रंप इसके बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमास इस प्रस्ताव को जरूर मानेगा।

    दोनों नेताओं ने जारी किया बयान

    फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि गाजा पर हवाई हमले रोक दिए गए हैं। 3 घंटे बाद नेतन्याहू फिर से हमले के आदेश दे सकते हैं।

    ट्रंप के अनुसार,

    मैंने बीबी से कहा कि अब तुम्हारी जीतने की बारी है। अभी वो ठीक है, धीरे-धीरे और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे साथ वो हमेशा ठीक रहेगा।

    हमास के साथ शांति प्रस्ताव पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम गाजा में शांति प्रस्ताव के बेहद करीब हैं। यह अगले कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा।"

    ट्रंप का शांति प्रस्ताव

    बता दें कि डोनल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के तहत पहले चरण में हमास को इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा और इजरायल भी फिलीस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। इजरायल और हमास के बीच मिस्त्र में बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह प्रस्ताव मानने के लिए हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया था।

    यह भी पढ़ें- 'पाकिस्तान को JF-17 का इंजन बेचने पर भारत को होगा फायदा...', रूसी विशेषज्ञों के दावे की पीछे क्या है तर्क