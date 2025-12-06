इलाज के लिए लंदन जा रही खालिदा जिया की यात्रा स्थगित, एअर एंबुलेंस में आई तकनीकी समस्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गंभीर रूप से बीमार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को उनकी लंदन यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। खालिदा जिया को रविवार को लंदन के लिए रवाना होना था।

इससे पहले शुक्रवार को उनकी यात्रा की योजना स्थगित करनी पड़ी थी, क्योंकि कतर द्वारा उपलब्ध कराया गया एयर एंबुलेंस तकनीकी समस्याओं के कारण ढाका नहीं पहुंच सका। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि दोहा ने बाद में जर्मनी से एक वैकल्पिक विमान किराए पर लिया।

कब तक ठीक होंगी जिया ? उनके निजी चिकित्सक और पार्टी की नीति-निर्माण स्थायी समिति के सदस्य डॉ. ए.जेड.एम. जाहिद हुसैन ने कहा, ''मेडिकल बोर्ड का मानना है कि इस समय उनका विदेश जाना उचित नहीं है। बोर्ड को विश्वास है कि बेगम खालिदा जिया अपनी वर्तमान शारीरिक जटिलताओं से उबर जाएंगी।''