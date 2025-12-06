Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज के लिए लंदन जा रही खालिदा जिया की यात्रा स्थगित, एअर एंबुलेंस में आई तकनीकी समस्या

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की लंदन यात्रा को मेडिकल बोर्ड ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। कतर द्वारा उपलब्ध कराए गए एयर एं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इलाज के लिए लंदन जा रही खालिदा जिया की यात्रा स्थगित (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गंभीर रूप से बीमार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को उनकी लंदन यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। खालिदा जिया को रविवार को लंदन के लिए रवाना होना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले शुक्रवार को उनकी यात्रा की योजना स्थगित करनी पड़ी थी, क्योंकि कतर द्वारा उपलब्ध कराया गया एयर एंबुलेंस तकनीकी समस्याओं के कारण ढाका नहीं पहुंच सका। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि दोहा ने बाद में जर्मनी से एक वैकल्पिक विमान किराए पर लिया।

    कब तक ठीक होंगी जिया?

    उनके निजी चिकित्सक और पार्टी की नीति-निर्माण स्थायी समिति के सदस्य डॉ. ए.जेड.एम. जाहिद हुसैन ने कहा, ''मेडिकल बोर्ड का मानना है कि इस समय उनका विदेश जाना उचित नहीं है। बोर्ड को विश्वास है कि बेगम खालिदा जिया अपनी वर्तमान शारीरिक जटिलताओं से उबर जाएंगी।''

    जिया की देखभाल कर रहे मेडिकल बोर्ड ने पहले उन्हें उन्नत उपचार के लिए लंदन भेजने पर सहमति जताई थी, जबकि 23 नवंबर को संक्रमण होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे उनके हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित हुए थे।

    पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, इंसाफ दिलाने की मांग; पति पर लगाए गंभीर आरोप