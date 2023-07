केन्या में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।ये प्रदर्शन जीवनयापन की उच्च लागत और हाल ही में पारित वित्त अधिनियम को लेकर हो रहे है।पश्चिमी केन्या के किसुमू शहर में फैली अराजकता के बीच न्याविटा और कोंडेले एस्टेट में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।एक प्रदर्शनकारी ने मिगोरी रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Kenya protest: केन्या में कर वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन, 3 की मौत; पूर्व गवर्नर गिरफ्तार

नैरोबी, (केन्या) एजेंसी। केन्या में जीवनयापन की उच्च लागत और हाल ही में पारित वित्त अधिनियम, 2023 को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। केन्या स्थित द संडे स्टैंडर्ड के अनुसार, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी केन्या के किसुमू शहर में फैली अराजकता के बीच न्याविटा और कोंडेले एस्टेट में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक प्रदर्शनकारी ने मिगोरी रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पांच लोग गंभीर रूप से घायल इस बीच, केसी (kisii) में, टीचिंग और रेफरल अस्पताल में कम से कम पांच लोग बंदूक की गोली से घायल हो गए। सभी का इलाज जारी हैं। माउंट केन्या में, लाईकिपिया के पूर्व गवर्नर नदिरीतु मुरीथी को न्याहुरुरू में जीवनयापन की उच्च लागत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्याहुरुरू पुलिस स्टेशन में रखे गए मुरीथी को राजनेता कैरोलिन वांजिकु के साथ गिरफ्तार किया गया था। वांजिकु ने 2022 के आम चुनाव के दौरान लाईकिपिया पश्चिम संसदीय सीट के लिए प्रतिस्पर्धा की लेकिन हार गए। बैरिकेड को उखाड़ा, 3 पुलिसकर्मी घायल द संडे स्टैंडर्ड के अनुसार, विरोध प्रदर्शन को अधिक सफल बनाने के लिए रणनीति में बदलाव करते हुए, अजीमियो ला उमोजा वन केन्या गठबंधन ने अपने नेताओं को अपने काउंटियों और क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने का काम सौंपा। उपद्रवी प्रदर्शनकारियों द्वारा शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) तक पहुंचने से रोकने के लिए कचोक चौराहे पर लगाए गए बैरिकेड को उखाड़ने के बाद तीन पुलिस अधिकारी घायल हो गए। द संडे स्टैंडर्ड के अनुसार, उन्होंने पेट्रोल स्टेशन पर एक दुकान में भी तोड़फोड़ की और सामान लूट लिया।

