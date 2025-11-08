थम गए विमानों के पहिए... दिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर भी आई तकनीकी दिक्कत
नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे लाइटिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से उड़ान संचालन बाधित हुआ। शाम 5:30 बजे यह समस्या आई, जिससे कई उड़ानें होल्ड पर रहीं। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी टीम जल्द ही इसे ठीक करने में जुटी है। काठमांडू का हवाई अड्डा नेपाल का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश के पर्यटन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (TIA) पर शनिवार शाम अचानक उड़ान संचालन रोक दिया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि रनवे की लाइटिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ीं।
यह तकनीकी दिक्कत शाम करीब 5:30 बजे (स्थानीय समय) पर सामने आई। इसके बाद हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली सभी उड़ानों में देरी होने लगी।
पांच उड़ानें फिलहाल होल्ड पर
हवाई अड्डे के प्रवक्ता रेनजी शेरपा ने बताया कि, “रनवे के एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में समस्या आई है। इस वजह से फिलहाल कम से कम पांच उड़ानें होल्ड पर हैं। सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवागमन में देरी हो रही है।” उन्होंने कहा कि टीम तकनीकी गड़बड़ी को जल्द ठीक करने में जुटी है ताकि उड़ानें दोबारा शुरू की जा सकें।
नेपाल का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय गेटवे ठप
काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह रोजाना सैकड़ों उड़ानों को संभालता है और देश के पर्यटन व व्यापार के लिए बेहद अहम केंद्र माना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि समस्या ठीक होने के बाद उड़ान सेवाएं जल्द बहाल की जाएंगी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आई थी समस्या
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शुक्रवार को 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
इस मामले पर इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर ने बताया था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते उनकी फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं और देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट संचालक डायल ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत की वजह से उड़ानें विलंबित हैं।
