मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की ईरानी साजिश नाकाम, अमेरिका ने किया बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का‌र्प्स ने पिछले साल के अंत में मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि, इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि अब कोई खतरा नहीं है।

मेक्सिको सरकार ने कहा कि उसे इजरायली राजदूत पर कथित हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राजदूत इनात क्रांज नीगर के खिलाफ साजिश लंबे समय से चल रही थी। यह ईरान द्वारा राजनयिकों, पत्रकारों, असंतुष्टों और उनसे असहमत किसी भी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाने के लंबे इतिहास में नवीनतम घटना है।

साजिश को कैसे नाकाम किया गया ? अधिकारी ने कहा कि उन सभी देशों को गहरी चिंता होनी चाहिए, जहां ईरानी उपस्थिति है। उन्होंने यह बताने से इन्कार कर दिया कि साजिश को कैसे नाकाम किया गया। साथ ही इस आपरेशन के बारे में और जानकारी नहीं दी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने साजिश को विफल करने के लिए धन्यवाद दिया।