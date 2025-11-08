Language
    मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की ईरानी साजिश नाकाम, अमेरिका ने किया बड़ा दावा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी अधिकारी ने इसे ईरान द्वारा राजनयिकों को निशाना बनाने का एक और मामला बताया। इजरायल ने साजिश विफल करने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि ईरान ने आरोपों को झूठा बताया और मेक्सिको के हितों का सम्मान करने की बात कही।

    मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की ईरानी साजिश नाकाम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का‌र्प्स ने पिछले साल के अंत में मेक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि, इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि अब कोई खतरा नहीं है।

    मेक्सिको सरकार ने कहा कि उसे इजरायली राजदूत पर कथित हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राजदूत इनात क्रांज नीगर के खिलाफ साजिश लंबे समय से चल रही थी। यह ईरान द्वारा राजनयिकों, पत्रकारों, असंतुष्टों और उनसे असहमत किसी भी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाने के लंबे इतिहास में नवीनतम घटना है।

    साजिश को कैसे नाकाम किया गया?

    अधिकारी ने कहा कि उन सभी देशों को गहरी चिंता होनी चाहिए, जहां ईरानी उपस्थिति है। उन्होंने यह बताने से इन्कार कर दिया कि साजिश को कैसे नाकाम किया गया। साथ ही इस आपरेशन के बारे में और जानकारी नहीं दी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने साजिश को विफल करने के लिए धन्यवाद दिया।

    वहीं, मेक्सिको स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से झूठा है। हम अपने मित्र मेक्सिकोवासियों की प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं करेंगे। हम मेक्सिको के हितों के साथ विश्वासघात को अपने हितों के साथ विश्वासघात मानते हैं और मेक्सिको के कानूनों का सम्मान करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी अक्सर आरोप लगाते रहे हैं।

