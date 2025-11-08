Language
    एलन मस्क ने की दुनिया की सबसे बड़ी सैलरी डील, हर महीने लेंगे 83 लाख करोड़ वेतन; कितनी है टॉप-10 CEO की कमाई?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अब एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने एक ऐतिहासिक पे पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। अगले 10 सालों में मस्क को करीब $1 ट्रिलियन के शेयर मिल सकते हैं। यह रकम दुनिया के 190 में से 183 देशों की GDP से भी ज्यादा है। 75% शेयरहोल्डर्स ने मस्क के पक्ष में वोट किया।

    एलन मस्क ने की दुनिया की सबसे बड़ी सैलरी डील (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अब एक और रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने हाल ही में एक ऐतिहासिक पे पैकेज मंजूर किया है, जिससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं।

    अगर अगले 10 सालों में मस्क अपनी तय परफॉर्मेंस टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें करीब $1 ट्रिलियन (करीब ₹83 लाख करोड़) के शेयर मिल सकते हैं। यह रकम इतनी बड़ी है कि यह दुनिया के 190 देशों में से 183 देशों की GDP से भी ज्यादा है।

    बाकी टॉप CEO की कमाई मस्क से बहुत पीछे

    रॉयटर्स की रपोर्ट के मुताबिक, 2024 में दुनिया के टॉप 10 CEO की सैलरी मस्क के मुकाबले बहुत कम रही। यह रही उनकी सालाना कमाई (डॉलर और भारतीय रुपये में):

    WhatsApp Image 2025-11-08 at 2.41.23 PM

    इन सभी में शेयर अवॉर्ड्स और बोनस शामिल हैं, लेकिन मस्क का पैकेज इन सब से कई गुना बड़ा है।

    2018 के मुकाबले 18 गुना बड़ा नया डील

    मस्क का नया पे पैकेज उनके 2018 वाले $56 बिलियन के डील से करीब 18 गुना बड़ा है। इस बार टेस्ला ने उन्हें इतना बड़ा रिवार्ड देने का फैसला किया है, जितना खुद कंपनी का मौजूदा मार्केट वैल्यू है।

    फिलहाल मस्क की नेटवर्थ करीब $460 बिलियन (₹38 लाख करोड़) है, जो Tesla, SpaceX और उनकी AI कंपनी xAIसे जुड़ी हैअगर यह नया प्लान एक्टिव हुआ, तो मस्क की संपत्ति कई देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएगी।

    75% शेयरहोल्डर्स ने किया मस्क के पक्ष में वोट

    इस फैसले पर पिछले कुछ हफ्तों से निवेशकों में गहमागहमी रही। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या किसी एक व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम देना ठीक है। फिर भी, 75% से ज्यादा शेयरहोल्डर्स ने एलन मस्क के पक्ष में वोट किया। यह वोटिंग ऑस्टिन, टेक्सास में हुई टेस्ला की वार्षिक मीटिंग में हुई, जिसमें छोटे इनवेस्टर्स से लेकर बड़े फंड्स तक ने हिस्सा लिया।

